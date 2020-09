El Celta, favorito en la carrera por Carlos Fernández, se cubre las espaldas

El Sevilla FC se resiste a desprenderse de uno de sus baluartes y ha rechazado una oferta del Manchester City de 55 millones de euros por Jules Kuundé, remitiendo a su cláusula de 90 kilos. Pero para rematar la planificación, y después de unos 50 millones invertidos, Monchi necesita una inyección extra, que puede venir de la mano de Carlos Fernández.

El gran deseo del canterano no es otro que triunfar vestido de blanquirrojo, pero tras su última gran campaña en el Granada como cedido, busca un protagonismo que Lopetegui no le puede garantizar. Por ello, su venta es algo que ni mucho menos se descarta, aunque el Sevilla FC pretende mantener algún derecho sobre su canterano. Ya lo intentó en las negociaciones con el Benfica, pero al club portugués no le convencía la idea de aceptar una opción de recompra por parte nervionense.

Ahora, descartada la opción del conjunto lisboeta, las mayores opciones del atacante de Castilleja de Guzmán están en LaLiga, dando por hecho el Faro de Vigo que es el Celta quien encabeza esta carrera, pues la Real Sociedad está encontrando muchas dificultades para traspasar a Willian José, condición indispensable para lanzarse a por Carlos Fernández.

Tras liberar su masa salarial con las salidas de Pione Sisto y Gabriel Fernández, el Celta tiene como prioridad la contratación de un delantero y, aunque las diferencias económicas aunque son de cierta importancia, según el citado medio, el Sevilla FC habría rebajado su petición inicial de 20 millones y cobra fuerza la posibilidad de que los gallegos presenten una oferta en firme por un porcentaje del artillero.

Pero en Vigo tampoco quieren eternizar las negociaciones por Carlos Fernández. De hecho, barajan otras alternativas como las de Zé Luis, del Oporto, por el que anuncian también una oferta sevillista en Portugal, o el uruguayo Cristhian Stuani, del Girona, que puede rescindir su contrato si le llega una propuesta de Primera división.