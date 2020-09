"Rober está llamado a ser un jugador importante en el Betis"

Con sólo 19 años, y tras ser uno de los pilares del Betis Deportivo en el ascenso a Segunda B, Rober González se ha convertido en una de las sensaciones de Las Palmas en este arranque de temporada. Ya antes de su estreno oficial, el extremeño, cedido por el Betis en el conjunto canario, debutó con gol en un amistoso en el derbi ante el Tenerife. Un fulgurante comienzo que tuvo su continuidad en la primera jornada, con su debut como titular en Segunda división ante el Leganés.

Son muchas las esperanzas puestas en este joven valor de la cantera verdiblanca. Y su técnico, el ex bético Pepe Mel, no duda de que tiene condiciones para triunfar en un futuro no muy lejano en el Villamarín. Sin embargo, también advierte de que debe mejorar en ciertos aspectos y ganar físico.

"Cuanto más cerca esté del área, más peligroso es. Como canterano que es del Betis, lo conozco desde hace tiempo. Está llamado a ser un futbolista importante allí, pero para eso ya le he dicho que lo primero que tiene que hacer es reivindicarse aquí, tiene que hacer un buen año aquí.. De momento ha hecho dos partidos muy buenos. A partir del minuto 60 el físico le falla, pero lo va a mejorar. Nos vamos a beneficiar mucho de él", ha asegurado el que fuese entrenador del cuadro de las trece barras.