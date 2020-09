Cordón repasa el mercado: Loren, Emerson, Borja Iglesias, el lateral zurdo...

Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis, ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco y la situación del mercado de fichajes donde dos nombres de la plantilla, Loren y Emerson, están en el disparadero mediático. Sin embargo, el extremeño se ha encargado de apaciguar los rumores que situaban a ambos en la rampa de salida del club.

Sobre la situación del delantero marbellí, Cordón ha suscrito las palabras del técnico verdiblanco. "Lo que comentó Pellegrini tiene toda la razón y esas son las circunstancias, nada más. Es un jugador más, como todo el resto, estamos contentos con él. Si llegan ofertas o no, no vamos a estar hablando de ello. No es mi forma de actuar y de trabajar, lo que ocurra dentro del club, cuando ocurran, las sabrán todo el mundo", explicó el dirigente bético en los micrófonos de Canal Sur Radio.

En cuanto a la situación de Emerson y un posible interés del Barça por repescarlo esta misma temporada ante la probable marcha de Semedo, Cordón ha sido muy explícito: "Emerson es jugador del Betis actualmente. No nos planteamos absolutamente nada, aunque como cualquier club del mundo ante una oferta extraordinaria, cualquier jugador€ Actualmente es imposible. Ese tema está en los contratos especificado, pero estamos tranquilos".

Faltan fichajes por llegar: "No estoy centrado exclusivamente en los fichajes. Es una parte que parece lo más importante. Nos estamos centrando en crecer en todos los estamentos del club, a nivel de equipo, mentalidad, trabajo... Me preocupa mucho el crecimiento general del club, aparte del devenir del mercado que para todos los clubes y Europa está siendo complicado. La gente está acostumbrada a que la figura del director deportivo se asocia solo a los fichajes. Eso es una parte más, importante, pero no la más importante. El director deportivo tiene que aunar muchas otras facetas".

Situación económica del Betis: "No hay movimientos por la crisis mundial, el Betis no está exento tampoco, como ningún club. Lo tendría que preguntar al director económico. La situación es indudablemente difícil, como en la mayoría de los clubes europeos. Es una realidad y hay que enfrentarse a ella tal y como es y no como nos gustaría que fuese".

Satisfecho con la plantilla hasta ahora: "No nos vamos a poner a llorar, lo que hay es lo que hay, he comentado que el club tenía grandes jugadores, que teníamos que hacer ajustes como se han hecho, por las circunstancias económicas han llegado jugadores que son excelentes profesionales. Han perdido quizás otras opciones pero por venir al Betis han querido implicarse, por trabajar con la figura de nuestro míster. Es importante para un profesional decir que ha trabajado con un entrenado como Manuel. La realidad es la que tenemos, tenemos que hacerlo lo mejor posible, hacer grupo, día a día trabajar a tope. La realidad económica es la que hay, somos conscientes de lo que está ocurriendo mundialmente, tenemos una plantilla que el año pasado no dio el resultado que todo el mundo esperaba y nuestra obligación es sacarle el máximo rendimiento, que para eso nos han traído".

Hay una curiosa mezcla de juventud y veteranía: "Ayer debutó Paul, creo que es motivo de orgullo, y sabemos que los jóvenes que rinden muy bien en sus equipos los quieren todos los grandes. Estamos viendo las dificultades que hay en muchos equipos para fichar este tipo de jugadores. El Betis necesita asentarse, equilibrarse, hacer una campaña en la que podamos presumir de que el equipo ha crecido. Es un proceso, esto no se nos va a olvidar, pero es importante mirar en la cantera y todo llegará. Si creamos una base sólida, que la estamos creando, todo llegará. No creo que tengamos que centrarnos exclusivamente quien viene y quien se marcha".

Cómo ve a Borja Iglesias: "Está trabajando muy bien, si la baja forma va en el sentido de no hacer goles, es cierto que todavía no los ha hecho. Uno delos goles de ayer parte de él, hace mucho trabajo de presión y estamos contentos. El trabajo, la actitud y el compromiso lo tiene. Los delanteros son mucho de rachas, estoy convencido de que le llegará".

La búsqueda de un lateral izquierdo: "Estoy tranquilo, todos los puestos los tenemos doblados excepto uno. Estamos preparados para cuando tengamos la opción, estar preparados. Tenemos una secretaría técnica que lleva tiempo trabajando. Tengo claro que el jugador que tiene que venir tiene que ser como los que han venido, comprometidos, que luchen por venir al Betis, que hagan piña, hagan fuerza y sumen. Eso es lo principal que estamos buscando, que se integren en el grupo y consigamos tener una plantilla lo más equilibrada posible. Nos gustaría tener jugadores top en todos los puestos, pero la realidad del fútbol mundial no es esa. Trataremos de contentar a todo el mundo, aunque no me gusta trabajar en función de la opinión de los demás".

No se marca Europa como objetivo: "El objetivo del Betis es mañana martes, entrenar lo mejor posible. Tenemos que marcarnos un camino y empezar a caminar, la meta llegará, uno irá llegando en función del camino que vaya trazando a lo largo de cada día. Si no entrenamos mañana bien difícilmente vamos a llegar a ninguna meta".

El secreto del buen comienzo de Pellegrini: "Trabajar duro no es suficiente, el equipo trabaja duro, con excelencia y calidad, pero para tener éxito hay que aprender a hacer grupo. Esa es la religión que tenemos que emplear todos los trabajadores del club, hacer grupo y estar cerca del míster. Sabemos lo que es, lo que significa, los conocimientos que tiene, los jugadores los sabe llevar muy bien. Sabe trabajar muy bien cada partido, cada momento del partido y entrenamiento. Esta consiguiendo que todos estén muy comprometidos, que realmente vayamos marcando esas pequeñas metas e ir consiguiéndolas".

Sus primeras semanas en Sevilla: "Me ha sorprendido mucho la afición. Tengo la suerte de vivir en el centro de Sevilla, me encanta pasear. La pasión, cómo es la ciudad, y la disposición de todos los trabajadores a este proceso que estamos llevando. Todos se han puesto el mono de trabajo".