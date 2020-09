"Claudio Bravo puede mantener perfectamente este nivel por varios años más"

No tuvo mucho trabajo ante el Valladolid, pero el poco que le llegó lo resolvió con acierto. Por segundo partido consecutivo, Claudio Bravo dejó su meta a cero. Y como sucediera en el estreno liguero ante el Alavés, donde sí realizó una parada salvadora antes del gol de Tello, volvió a demostrar que es un líder dentro del grupo, comunicándose constantemente con sus compañeros para dar órdenes, como una extensión de Pellegrini sobre el terreno de juego.

A ello se ha referido Julio Rodríguez, ex entrenador de porteros en Colo Colo y amigo personal de Bravo desde que lo tuvo a sus órdenes en el histórico club chileno, quien ya narró para ESTADIO la particular historia del guardameta del Betis hasta llegar a la elite.

"Pellegrini es muy parecido en muchos aspectos a Claudio, son muy caballeros, respetuosos, muy dedicados. Los dos se conocen perfectamente bien, se respetan muchísimo, me da la impresión que las conversaciones que han tenido han sido muy cercanas y se han entendido perfectamente desde un principio, porque si bien es cierto nunca han trabajado juntos, se conocen mucho. Él (Pellegrini) está en la elite de los técnicos a nivel mundial y para estar ahí se requiere un buen proyecto futbolístico. Quizás no sea muy similar a lo que hacen otros técnicos como Guardiola, con los que ha estado Claudio, pero Manuel tiene un buen sistema y una buena idea futbolística, donde Claudio puede aportar", aseguró Rodríguez en 'RedGol'.

Además, pese a contar 37 años, el que fuese su formador no duda de que cancerbero verdiblanco tiene cuerda para rato: "Si Claudio sigue con este deseo y la pasión que tiene por el fútbol, no sólo por el arco, y si no tiene ningún problema físico, puede perfectamente jugar a un gran nivel hasta que lo decida. Este tipo de porteros es distinto porque es un arquero de anticipación, que se antecede al rival, que no tiene que tirarse o desgastarse en el aspecto de los golpes. Esto calza perfectamente con su forma de jugar. Tiene contrato de dos años con el Betis y perfectamente se puede mantener en este nivel por varios años más".

Más allá de 2022, momento en el que finaliza su contrato con el club de Heliópolis, su futuro es por tanto una incógnita a día de hoy, si bien Julio Rodríguez también ofreció alguna pista al respecto. "No me lo imagino volviendo a jugar en ningún equipo en Chile, no hablamos sólo de Colo Colo. No puedo contestar por Claudio, porque el que decide es él. Pero por las conversaciones que hemos tenido, tengo la sensación de que le gustaría retirarse en Europa o por ejemplo en la MLS".