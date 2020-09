Rakitic y el "orgullo de poder representar al Sevilla de nuevo en una final".

Ivan Rakitic ha vuelto este verano al Sevilla Fútbol Club y este jueves luchará por su primera título en esta segunda etapa como nervionense. Desde el hotel de concentración en Budapest, el centrocampista croata ha atendido a los medios del club sevillista para dejar sus sensaciones de cara al choque ante el Bayern.

"Estoy muy bien y muy contento. Se siente mucho orgullo de poder representar de nuevo en una final al Sevilla, sabiendo lo que significa. Poco a poco van empezando los nervios, pero todo muy positivo y con muchas ganas de jugar la final. Creo que no hay que cambiar muchas cosas, pese a la dificultad de jugar ante el Bayern. Una final se juega para ganarla y vamos a intentarlo", ha admitido el '10'.

Sobre el rival que tendrán enfrente, Rakitic ha comentado: "Han mostrado su superioridad y les felicitamos por la Copa de Europa, pero mañana es otro partido y seguro ellos también se hacen sus pensamientos sobre nosotros porque nos hemos ganado el respeto de Europa. Queremos intentarlo, hacer un gran partido y sabemos que todo es posible, haciéndole las cosas difíciles y peleando por el título".

Cómo se ha integrado en el vestuario: "Agradezco el trato del grupo desde el primer día. Estamos alegres y enchufados. Hemos entrenado muy bien y hay un ambiente espectacular. Se nota que han ganado hace poco la Europa League y hay un gran grupo. Se nota que se trabaja muy bien y nos veo totalmente preparados para competir ya".

Qué diferencias hay entre el Sevilla del que se fue y el Sevilla al que ha llegado: "El club ha crecido mucho y ha dado un paso importante al siguiente nivel. Veo muchos cambios y las posibilidades son distintas a las que había cuando estuve aquí. Eso me alegra y me da tranquilidad de poder seguir avanzando porque hay todavía un gran camino por delante. Se unen muy bien las dos ambiciones. Es lo que me transmite la gente del club, las ganas de seguir compitiendo. Viene bien que el parón haya sido corto y se pueda mantener esa alegría de la temporada pasada a esta para conseguir grandes cosas".

Puede repetir la experiencia de levantar un título con el Sevilla seis años después: "Es increíble. No se puede explicar en palabras si no lo has vivido. Es difícil esa mezcla entre emoción, ganas, nervios... Es una mezcla impresionante. Luego, ver a toda tu gente con la misma alegría es increíble y ojalá podamos repetirlo de nuevo. Lo entiendo perfectamente y de pensarlo ya tengo los vellos de punta. Es un momento único y entiendo a Jesús, claro. Es algo especial y ojalá todos podamos vivirlo de nuevo y disfrutarlo todos juntos".

El Bayern llega en un momento dulce: "Es uno de los pocos equipos que ha conseguido ir hasta el siguiente paso en los últimos años. Es muy competitivo y tiene una gran plantilla. Tiene un entrenador que lleva poco tiempo pero los conoce perfectamente y se ve que transmite todos los detalles. Es una mezcla muy importante entre jugadores con experiencia y jóvenes que van llegando. Arriba tienen la capacidad de decidir los partidos y les tenemos mucho respeto, pero no miedo. Quiero disfrutar ante el mejor equipo e intentar hacerles sufrir".

Qué vestuario se ha encontrado en Sevilla: "En el ambiente, la forma en la que van todos juntos, es algo que pocas veces se puede ver al máximo nivel. Es un ambiente de amistad y de ir a por todas. Me recuerda mucho al equipo de 2014 y ojalá eso pueda llevarnos al siguiente paso. Podemos dar mucho, mejorar detalles y vamos a trabajarlo para que ese ambiente nos lleve a ser aún más fuertes. Yo quería entrar en el grupo como uno más porque quiero lo mismo que ellos, lo mejor para el Sevilla. Quiero que sepan que estoy siempre disponible para todos y que juntos podemos crear una gran fuerza. Quiero ayudar con mi experiencia de estos años para transmitirles confianza y estoy encantado de estar aquí. He intentado conocer a todos, ya había coincidido con algunos como Munir o Escudero y también hablo mucho con Gudelj porque el croata y el serbio son muy parecidos. Me llevo mucho con Jesús y también he tenido contacto con Ocampos y el Mudo. Se ve un equipo muy unido y una gran familia".

Y con Lopetegui, qué tal: "Hemos hablado un poquito aunque no ha habido mucho tiempo. Han pasado rápido estos días pero hemos analizado varias cosas y creo que el míster me va conociendo cada día más como yo a él. Le agradezco a él y a su cuerpo técnico el recibimiento".

Cómo vivió la sexta Europa League: "Le dije a Monchi que con ese coraje iban a ganar la Europa League. Se veía a la gente del staff saltando y gritando, los suplentes viviéndolo intensamente y ahí se marcó la diferencia ante los demás. Se ha ganado a equipos con presupuestos muy superiores, pero con esa unidad y esa humildad no me sorprende tanto, pero los felicito por el esfuerzo para poder estar aquí".

Su adiós a la selección croata: "Es quizás la decisión más difícil de mi carrera. Ningún jugador quiere que llegue, pero después de 13 años, 106 partidos y todo lo vivido en Rusia, creo que ha llegado el momento perfecto. Agradezco el trato que me han dado siempre, pero creo que ha llegado el momento de centrarme al 100% en mi equipo y apoyar a la selección desde casa, que saben que voy a ser el fan número uno".

Cambiaría algo de su vuelta al Sevilla: "Si alguien te da la libertad de prepararlo todo lo haría así. Poder jugar mi partido 150 con el Sevilla en una final contra el Bayern es impresionante. Llego con muchas ganas de trabajar, transmitir ilusión y de empezar ya. Ojalá podamos levantar la copa con mis compañeros".