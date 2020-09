Ni Balotelli le cierra la puerta del Genoa a Sanabria

Mario Balotelli está a un paso de fichar por el Genoa. El polémico delantero italiano lleva días negociando con el club 'rosoblú' y, pese a las condiciones que le habría puesto éste en la negociación sobre los pagos respecto a rendimiento, el acuerdo está muy cercano. Al menos así lo aseguran varios medios italianos, quienes esperan que se haga oficial próximamente.

Hoy, La Gazzetta dello Sport informaba que aún restan algunos detalles, pero que habrá acuerdo y, con ello, una nueva oportunidad para el internacional italiano de seguir su carrera en la Serie A después de todas las polémicas que creó el pasado año en el Brescia.

La llegada de Balotelli podría significar que el Genoa renuncia definitivamente a Tony Sanabria, pero según aseguran en Génova, el delantero paraguayo no está descartado. Ya no hay la necesidad de fichar a un '9' y el club italiano no tiene por qué plegarse a las exigencias del Real Betis, que no estaba dispuesto a aceptar la priemra oferta del Genoa, por lo que la pelota pasa ahora al tejado verdiblanco.

Según estos medios, el entrenador de Il Grifone, Rolando Maran, está presionando a sus directivos para que le traigan a Sanabria y, por eso, nunca se han interrumpido las negociaciones. Para el Betis, mientras tanto, es una de las pocas opciones que tiene a la vista para poder ingresar dinero y reforzar alguna de las posiciones que le faltan. Aunque, como ha dicho Pellegrini y también ha repetido Cordón, si fuera necesario, se conformaría con mantener el plantel actual y traer un lateral zurdo que entre en el menguado esquema económico que tiene el club.

Y aunque pareciera que Sanabria no tiene sitio en un Betis que juega con un solo delantero y que tiene tres '9', el técnico chileno se lo ha encontrado o al menos lo está intentando al situar a Loren -en los entrenamientos- en una posición diferente.

Los intentos del Genoa de repescar a Tony Sanabria, por ahora, se han topado con una exigencia económica a la que el Betis no renuncia, pero tras el fichaje de Balotelli la 'batalla' está en 'empate técnico'. De lo que Pellegrini y el propio Sanabria decidan, y tal vez de lo que haga ante el Madrid, puede depender mucho esta venta.