El jugador del Sevilla Alejandro Pozo 'cambia' de equipo: ficha por el 'Orozco Team'

Alejandro Pozo tiene nuevo equipo desde el pasado viernes; pero la afición del Sevilla F.C. puede estar tranquila porque se trata del 'Orozco Team' y del televisivo programa de talentos musicales 'La Voz'. Su pareja, Pilar Bogado, participó en las llamadas Audiciones a Ciegas cautivando al público y a los 'coaches' con su privilegiada voz y fue fichada por Antonio Orozco para luchar por convertirse en la próxima vencedora.



Pilar Bogado pisó con mucha fuerza el escenario de 'La Voz' para interpretar "con gran arte flamenco y mucha dulzura" el tema de 'La mudanza', de Niña Pastori. La joven intérprete logró conquistar a varios coaches durante las Audiciones a Ciegas, hasta el punto de que Laura Pausini fue la única que no se giró y se disculpó, alegando que sólo rehusó pulsar su botón porque entendía que, por el estilo elegido, no tenía "nada que hacer" ante sus tres compañeros.



Antonio Orozco tenía claro que la quería en su equipo y para ello bloqueó a Alejandro Sanz. Pablo López también giró su sillón y pugnó por conseguir la voz de Pilar, que finalmente se decantó por el autor de canciones como 'Pedacitos de ti'. Fuera del escenario, el sevillista Pozo y familiares de Pilar seguían expectantes la actuación en compañía de la presentadora de 'La Voz', la modelo sevillana Eva González, y no quitaban ojo a los monitores. Cuando el primer sillón se giró y la joven artista ya estaba dentro de 'La Voz', lo celebraron por todo lo alto.



El canterano nervionense incluso se atrevió con unas breves declaraciones en la particular 'zona mixta', en la que remarcó su "orgullo y satisfacción" por lo bien que lo había hecho su pareja, a la que deseó suerte en el programa, mostrándose convencido de que tiene talento de sobra para convertirse en la mejor voz de España.





¿Se puede tener más ARTE? ?? Pilar Bogado nos sorprende con 'La mudanza' de Niña Pastori en #LaVozAudiciones3 ?? https://t.co/gfUC60Q7pw — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) September 25, 2020

"Volver a 'La Voz' significa demostrar que con los años he mejorado", asegura Pilar, que tiene sólo 20 años y es natural de Huelva, aunque reside en Sevilla junto a su pareja. La joven cantante regresa a 'La Voz', programa en el que logró ser finalista en la edición 'Kids' de 2014, y lo hace dispuesta a superarse.'La niña de las saetas', como la conocían de niña, ha hecho de la música su vida y lleva años dando pequeños conciertos y llega al mediático programa de Antena 3 dispuesta "a ganar". En su presentación, se definió como una chica "tímida y muy normal", aunque poco a poco se va acostumbrado a su fama y a la de su novio, el futbolista del Sevilla F.C. Alejandro Pozo. Entre ellos, reveló, tienen un pique muy divertido por ver a cuál de los dos le piden una foto por la calle.