Cádiz - Sevilla FC: Primer paso hacia un nuevo sueño

Hacia un nuevo desafío. La gran temporada anterior tuvo su epílogo en Budapest, en el arranque de ésta, pero lo que llega a partir de hoy es otra historia. El Sevilla parte de cero, como el resto, y de nada le vale todo lo logrado hasta ahora. Pero también empieza un camino en el que el sueño de repetir otra temporada para el recuerdo se abre ante ellos. En Cádiz, ante un club 'amigo', los de Lopetegui tratarán de olvidar al Bayern, recuperarse de ese esfuerzo sobrehumano y empezar una nueva Liga con tres puntos que, viendo cómo han arrancado otros, empiezan a ser necesarios.

El técnico vasco se ha llevado a la Tacita de Plata a sus 25 jugadores inscritos. Entre las dudas que tiene y las que arrastra de la Supercopa, su once ante el Cádiz será una incógnita.

Entre estas dudas está la posible presencia de Vaclik en el once liguero, la de Acuña en el lateral zurdo o la del estreno oficial de Óscar Rodríguez. Además de la gran incógnita sobre quién será el delantero centro ante los amarillos después del error de En-Nesyri o de que Carlos Fernández no jugara ni un minuto en Budapest. Incluso no se descarta que Munir, ya recuperado de su positivo, tenga opciones de inicio.

Su rival tiene menos dudas, entre amistosos y partidos oficiales llega más rodado que el Sevilla. Y el triufo en Huesca le da la tranquilidad necesaria para no afrontar el duelo con urgencias prematuras. Su gran baja estará en el banquillo. Álvaro Cervera sigue convaleciente por haber dado positivo en covid-19 y está a la espera de recibir el alta médica.

Y entre las dudas está el lebrijano Juan Cala, que ha llegado muy justo tras acabar con molestias en El Alcoraz, y el centrocampista danés Jens Jonsson. De no llegar, Sergio supliría al exsevillista mientras que Augusto Fernández haría lo propio con el nórdico.

La gran atracción será ver a Negredo ante el equipo con el que se encumbró y frente a un Jesús Navas con el que compartió aventura inglesa. En él están puestas las ilusiones de un Cádiz que sueña con dar la campanada ante un grande de Europa.

Alineaciones probables:

Cádiz: Cifuentes; Carcelén, Cala, Marcos Mauro, Espino; José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Pombo; y Negredo.

Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Franco Vázquez, Gudelj, Óliver Torres; Ocampos, De Jong y Óscar Rodríguez.

Árbitro: David Medié Jiménez (catalán)