Las circunstancias que pueden propiciar el debut de Dani Rebollo con el Betis

El buen inicio de temporada que está realizando el Real Betis, al que Manuel Pellegrini le ha cambiado la cara y que después de comenzar con un seis de seis con portería a cero tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, podría verse empañado por la resaca que dejó en el Benito Villamarín la polémica actuación arbitral ante los merengues. Las declaraciones del técnico chileno y de su portero Joel Robles criticando al colegiado y al VAR le pueden salir muy caras al equipo verdiblanco, que podría perder a ambos durante varios partidos y que podría tener que recurrir al canterano Dani Rebollo para defender la portería.



"Penalti, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos es demasiado. Parece que hay fuera de juego de Borja Mayoral antes del penalti y son acciones que deciden. Hasta Benzema está en fuera de juego en la jugada del 2-2. Me gusta el VAR, pero siempre toca en contra...", espetó Pellegrini al término del controvertido Betis-Real Madrid. El portero Joel Robles tampoco pudo contenerse: "En caso de duda, siempre deciden a favor del grande".



Las palabras de ambos serán serán llevadas por la RFEF ante el Comité de Competición para que vea si son constitutivas de sanción. En caso afirmativo, los castigos pueden ser durísimos, por el cambio del código disciplinario del organismo presidido por Luis Rubiales, precisamente, esta misma temporada. No sería la primera vez, ni mucho menos, que se utilizase al Betis para imponer medidas ejemplarizantes.



No obstante, según avanza la Cadena Copa, esta vez no se trata de ninguna broma: a Pellegrini y a Joel les pueden caer entre cuatro y 12 partidos de castigo (¡un tercio de la competición!) y unas multas económicas de entre 600 y 3.000 euros si el juez de Competición estima que sus declaraciones atentan contra la integridad de los árbitros.







A la espera de que Competición decida, está por ver si antes o después de la jornada intersemanal que arranca este martes con el Getafe-Betis y el Real Sociedad-Valencia, el Betis mira con preocupación la situación de la portería. Además de la posible sanción a Joel, cabe recordar que Claudio Bravo fue baja de última hora ante el Real Madrid por culpa de unas molestias en la rodilla ante las que se decidió no arriesgar.Habrá que ver hoy, en el entrenamiento matinal del equipo verdiblanco en la ciudad deportiva, cómo evoluciona el chileno. Ante los de Zidane, el portero suplente fue el canterano Dani Rebollo, que suele entrar en las listas como tercer portero y que ya ha se había sentado en el banquillo en varias ocasiones con Setién y con Rubi sin llegar a debutar. Si Bravo no mejora - este domingo no se ejercitó con el resto de sus compañeros, en la vuelta al trabajo - y Competición se ceba con Joel, al lepero le tocará estrenarse en Primera división.Tras la sesión del equipo, el técnico Manuel Pellegrini pasará por sala de prensa y deberá morderse la lengua. A buen seguro, no le faltarán ganas de hablar después de ser perjudicado y, para colmo, denunciado también , pero no le conviene echar más leña al fuego. La RFEF busca una víctima propiciatoria y le tiene en el punto de mira.