Pellegrini, sobre el VAR, su sanción, el liderato del Betis, la visita al Getafe y el fichaje que necesita

Manuel Pellegrini es un entrenador con experiencia que nunca ha tenido problemas por sacar los pies del tiesto. No considera que lo hiciese el sábado, cuando se quejó amargamente por sentir que el Betis fue perjudicado por el colegiado principal y por el vídeoarbitraje en la polémica derrota ante el Real Madrid (2-3). La RFEF ha denunciado sus declaraciones ante el Comité de Competición y el miércoles debe tomar una decisión sobre el técnico chileno y su portero Joel Robles, que se enfrentan a una posible sanción de entre cuatro y 12 partidos. Sobre este espinoso asunto se ha mojado el míster verdiblanco, que por otro lado se ha congratulado de que su equipo sea el líder de Primera división al término de la jornada 3 y que ha analizado lo que espera de la visita de este martes al Coliseum de Getafe.

"No ha habido nada oficial y estoy muy tranquilo, porque yo no he culpabilizado a nadie de nada. Sólo dije que jugamos contra el Real Madrid y el VAR. Hubo tres decisiones y fueron discutibles las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol... Fue un escollo muy difícil. Nada más. No voy a hablar más del tema, pero sería duro que me sancionaran porque no culpé a nadie de nada", ha manifestado Pellegrini este lunes, en rueda de prensa telemática previa al Getafe-Betis de mañana.

"No he visto las declaraciones de Joel y no sé lo que dijo. No creo que tenga ninguna importancia. Si esto sigue así los entrenadores y los jugadores van a dejar de hablar tras los partidos y perderíamos todos. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y a discrepar sobre acciones claramente discutibles, más aún cuando anunciaron durante la semana que el VAR sólo iba a entrar en acciones claras y graves y marcó un penal con un empujón claro del delantero del Madrid sobre Marc Bartra, que le da con la mano sin ni siquiera ver el balón", ha añadido al respecto.

Pellegrini sí quiso dejar claro que no tiene nada en contra del uso de la tecnología, pero sí está en claro desacuerdo con el uso que se le está dando: "Creo que el VAR es una tecnología que, si bien distorsiona el ambiente, da más justicia a los partidos y me parece bien que se use. Mi crítica es cuándo y cómo se usa, porque está habiendo muchos errores. Íbamos a usarlo cuando había un error del árbitro y después se empezó a usar cuando los jugadores reclaman".

"Los equipos grandes, con mayor popularidad y más gente en los estadios (aunque ahora no hay público), siempre van a condicionar más al árbitro para que vaya a revisar las jugadas. Iba a ser para errores garrafales y acciones decisivas, pero no me parece que se esté usando de esa manera ni que haya definido un criterio. No me parece que sea la mejor manera de actuar", ha agregado el preparador andino, que pasó página y pidió quedarse con el hecho de que su equipo jugó "un buen partido ante el Real Madrid". "Hicimos un primer tiempo brillante, sobre todo los primeros 25 minutos, nos adelantamos en el marcador después de empezar perdiendo y tuvimos ocasiones. En una acción fortuita de un autogol al inicio de la segunda mitad el partido se volvió a nivelar", ha analizado.

Ante el Getafe, apuesta por seguir siendo fieles a una idea que sus pupilos cada vez interiorizan y automatizan mejor. "Es un partido difícil, contra un equipo de distintas características tácticas al Real Madrid, que es rocoso, duro, que juega con mucha intensidad los 90 minutos... Nosotros estamos tratando de tener un estilo de juego, ya dijimos que no lo íbamos a variar contra el Madrid y tampoco lo haremos contra el Getafe. Si nosotros hacemos lo que sabemos hacer, el equipo va a seguir sacando buenos resultados", augura Pellegrini, feliz por el liderato del Betis, pero sin levantar los pies del suelo.

"Nos toca defender el liderato, es un motivo de satisfacción vernos ahí arriba pero faltan muchos partidos y sólo tenemos que pensar en seguir haciendo bien las cosas. Ante el Getafe hay que entrar con la misma mentalidad y mantenernos arriba el máximo tiempo posible", ha señalado antes de insistir en que a la plantilla le hace falta, como mínimo, un refuerzo más antes de que se cierre el mercado estival de fichajes: "Nos falta un lateral izquierdo, sólo tenemos a Álex Moreno, veremos en los próximos días si puede llegar alguien, porque es difícil por el aspecto económico, o si puede haber alguna salida".