Getafe 3-0 Real Betis: Regreso al pasado

Vuelven las dudas, regresan las goleadas... El Betis llegó como líder al Coliseum y salió muy tocado, con muchos de sus jugadores señalados y alguna baja de cara al duelo de Mestalla. Tres zarpazos en la primera mitad bastaron a un Getafe que recurrió a sus armas de siempre, intensidad en la presión y velocidad arriba, para llevarse con mucha comodidad un partido que se le puso pronto de cara y que ya tenía decidido al descanso. El Betis tiró dos veces a portería, ambas desde fuera del área. Y así es imposible.

Pellegrini introducía de inicio dos cambios en el once, la entrada de Sidnei en el centro de la defensa, que desplazaba a Bartra al lateral, donde eran baja Emerson y Montoya. Y Juanmi, que suplía al capitán Joaquín, en la mediapunta. Eso daba al argelino la oportunidad de portar el brazalete. En el Getafe, Ángel cubría la baja de última hora de Enes Unal por un problema muscular. Esta viariación sería clave.

El Getafe trató de inicio de achicar el campo verdiblanco, adelantando mucho la defensa, para evitar que el Betis hiciera su juego. Pero el equipo de Pellegrini no lo dudó en buscar los espacios con balones largos y en responder a una agresividad local que se imponía en los diez primeros minutos, con el despliegue físico que nos tiene acostumbrado. Lo que, sin embargo, no se traducía en ocasiones ante un Betis que, de inicio, se mostraba igual de sólido que en los primeros partidos.

Una solidez que se rompió a los 13 minutos por el punto más débil en este arranque de campaña: Álex Moreno. El lateral catalán se durmió una vez más y tardó en salir a la hora de hacer el fuera de juego. Eso permitió a Ángel romper la posición antirreglamentaria entrando desde más atrás y, de media chilena, poner el balón en la escuadra de Joel. Tocaba remontar y eso, habitualmente, ante los equipos de Bordalás es un problema serio.

El partido se le ponía donde querían los locales ante un Betis que estaba 'groggi', en el que ni Fekir, ni Canales... podían recibir el balón y, las pocas veces que lo tocaban, era cuando bajaban para tratar de provocar una superioridad en el centro del campo que, no obstante, estaba muy lejos de la zona de peligro verdiblanca y no generaba ningún tipo de ventaja. El equipo de Bordalás no sólo estaba cómodo sino que cada vez que lograba robar daba sensación de peligro.

El Betis sufría mucho ante los centros laterales de Cucurella y Nyom, claramente superiores a sus oponentes verdiblancos. Su rival lo intentaba, pero no sabía cómo y tenía que apelar a las jugadas a balón parado para acercarse a la portería de un inédito David Soria. Así se llegó a los diez últimos minutos de una primera mitad con menos fútbol del esperado y mucha intensidad.

Y en el que las ocasiones las ponía el Getafe. Habitualmente entrando desde la banda de Cucurella. El catalán, muy cómodo, superaba al improvisado lateral derecho y, cuando no, con la libertad que tenía, se movía hacia el centro buscando esos huecos que siempre dejaba el Betis. En una de esas logró irse hasta el borde del área y, con comodidad, colocarla en la misma escuadra que había perforado Ángel. Más difícil todavía.

El Betis trató de reaccionar por las bravas. Dos minutos después, en el 40', llegó el primer disparo a puerta del Betis. Y fue... de Bartra. Soria respondió con contundencia. Con el Betis volcado sobre la portería local, los huecos ya eran agujeros negros. Otra contra getafense, acababa cuatro minutos después con las esperanzas verdiblancas. La velocidad local desbordo, una vez más a la defensa bética y ángel, a placer, hacía el tercero. Tres tiros, tres goles.

Por fin, con tres goles en contra, el Betis se fue a por el Getafe. Tal vez muy tarde. Y vivió unos últimos minutos de acoso, que no de derribo, a la portería local. Canales tuvo la mejor oportunidad, con una falta al borde del área, pero David Soria sacó muy bien un disparo que buscaba el ángulo de de su portería.

Pellegrini trató de reaccionar al descanso con un cambio táctico. Quitó a Guido Rodríguez, retrasó a Canales para dar más salida al balón y metió a Borja Iglesias para pasar a jugar con dos puntas.

No significó un cambio importante en cuanto a oportunidades pero, al menos de salida, el Betis pasó a tener más el balón y, con ello, a sufrir menos. El Getafe seguía a lo suyo, a esperar a su rival y buscar un robo en el medio del campo. La velocidad del Cucho, de Ángel, de Cucurella... podía repetir los estragos de la primera mitad.

A punto estuvo a los 55 minutos, pero el centro del Olivera no encontró a Ángel por muy poco. Otra vez, con una pared y tres toques, el Getafe desbordaba al club heliopolitano por la banda que defendía Bartra. Pasaban los minutos y el Betis no reaccionaba. Y Pellegrini hizo un nuevo intento. A falta de confianza, tiró de ilusión. De la que tienen Ruibal y Paul por triunfar en este Betis. Ambos entraron al cuarto de hora para buscar el imposible. Ni eso funcionó. El partido seguía jugándose donde quería el Getafe. Y no pasaba nada. Aún hizo un último intento el técnico chileno quitando a un Fekir inédito y a un Sanabria que no había recibido ni un balón y buscando la velocidad de Tello y la contundencia de Loren. Con el catalán en el campo llegó el primer pase en profundidad y la primera vez que los béticos llegaban por banda con superioridad. Tal vez porque nunca había ocurrido, cuando Tello levantó la cabeza se encontró con que no tenía nadie al remate, tuvo que buscar a un compañero al borde del área. La jugada acabaría con un disparo rechazado por la defensa getafense. Era lo más peligroso que se había visto en toda la segunda mitad y estaba lejos de haber sembrado la intranquilidad en la hueste de Bordalás. Por si encajar seis goles en dos partidos y volver las dudas de la pasada campaña fueran poco, la malas noticias se agrandaron. Mandi era expulsado en el 83' de forma muy rigurosa y no estará en Mestalla este fin de semana. Daba igual, a esas altura el Betis ya había sacado la bandera blanca y estaba empezando a despedirse. Y el Getafe tampoco trataba de hacer más sangría y reservaba esfuerzos para una próxima jornada en la que quiere seguir manteniendo su portería a cero. Aún no ha encajado un gol este año. Viendo la intensidad que ponen sus jugadores en cada balón se puede entender. El Betis, bien haría en aprender.



Getafe: David Soria; Damián (Cabaco 73'), Djené, Etxeita, M. Olivera; Nyom (Portillo 86'), Maksimovic, Arambarri (Palaversa 86'), Cucurella; Ángel (Timor 73') y Cucho Hernández (Jaime Mata 62').

Real Betis: Joel Robles, Bartra, Mandi, Sidnei, Alex Moreno, Guido Rodríguez (Borja Iglesias 46'), William (Paul 61'), Canales, Fekir (Tello 72'), Juanmi (Aitor Ruibal 61'), Sanabria (Loren 72').

Gol: 1-0 (13') Ángel; 2-0 (38') Cucurella; 3-0 (42') Ángel.

Árbitro: Martínez Munuera (alicantino). Amonestó a Damián, Olivera, Arambarri, Cabaco (Getafe), Fekir, Paul (Betis). Expulsó a Mandi (83').