El guiño de Lopetegui a Raúl de Tomás que alimenta esta opción

El nombre de Raúl de Tomás se encuentra sobre la mesa de Monchi como una posibilidad para reforzar la delantera después de que llegara el ofrecimiento a Nervión. El director deportivo estudia esta posibilidad porque cuadra en el margen económico al existir la posibilidad de que llegue cedido por una cláusula de su contrato en el Espanyol y también responde en parte al perfil buscado, un delantero móvil y rápido tanto por fuera como por dentro.

A estos factores favorables para que se activara una hipotética operación, pendiente como el resto de operaciones de esta índole, de lo que ocurra con Carlos Fernández, se suma que RDT es del gusto de Lopetegui, que lo llegó a tener a sus órdenes en el Real Madrid durante la pretemporada. De hecho, el ahora técnico sevillista pidió al futbolista que se quedara en el equipo, si bien De Tomás, ante un horizonte con poco protagonismo, prefirió salir cedido, incorporándose al Rayo Vallecano.

Ya el pasado invierno, con el futbolista en el Benfica, Monchi barajó su nombre para reforzar el ataque con la aprobación de Lopetegui con la cesión como vía que en principio todos vién con ojos favorables, si bien la cuantiosa oferta realizada por el Espanyol, de 20 millones, cerró esta puerta y Monchi se decantó por invertir en En -Nesyri, delantero que, quizás, respondía más a lo que se pretendía en ese momento.

Lopetegui no esconde que le agrada Raúl de Tomás, si bien de momento no ha pasado de un ofrecimiento interesante. Como ya apuntó esta web, uno de lo que más gusta es Myron Boadu, del AZ, pero exige una inversión que no se plantean de momento en el Sánchez-Pizjuán y mucho menos sin una gran venta. El hecho de que De Tomás pueda venir cedido le convierte en una sugerente oportunidad.