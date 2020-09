Zidane aviva el fuego y responde al Betis: "Critican los aciertos del VAR"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha echado más leña al fuego al responder de manera indirecta a la quejas emitidas por el Betis y se mostró bastante molesto con las críticas al VAR tras la polémica victoria de su equipo el pasado sábado en el Benito Villamarín (2-3). "Cada uno puede opinar lo que quiera, lo único que digo es que se critican los aciertos, porque el otro día es lo que pasó", ha sentenciado el técnico francés, en unas declaraciones que a buen seguro no gustarán en el seno de la familia verdiblanca.

"Son críticas a los aciertos. Yo no voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer, no podemos cambiar las cosas. Quiero pensar en preparar los partidos, y mis jugadores igual. El resto, no lo controlamos", ha insistido Zidane en una rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Real Valladolid en el Alfredo di Stéfano (21.30 horas).

El entrenador francés no quiso valorar la posible sanción al técnico bético Manuel Pellegrini, a quien le piden entre cuatro y 12 partidos de castigo por sus críticas a los árbitros y a los colegiados encargados del VAR tras el duelo. "No es mi trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo, bastante tengo con el mío como para opinar de lo de fuera", manifestó sin valorar si le parece justo o no la denuncia ante Competición de las palabras del chileno y de su portero Joel Robles.

En este sentido, Zidane abogó por centrarse en la visita del Valladolid: "Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Es un partido complicado, ante un rival complicado, que va a venir a molestarte. Tenemos que jugar bien desde el minuto 1 hasta el final. Tenemos que tener la misma determinación y entrega que el año pasado", ha explicado.

"Me gusta jugar contra equipos motivados. Jugar cada tres días no es fácil. Los jugadores tienen motivación. ¿Vamos a sufrir? Seguro. Pero hay que aceptar sufrir de vez en cuando en el campo. Es lo bonito del fútbol, también", ha añadido, antes de lamentar haber tenido una pretemporada tan corta: "Hemos tenido tres semanas para prepararnos. Podemos y debemos mejorar, y es lo que vamos a hacer. Tenemos que estar tranquilos con lo que estamos haciendo. No es una temporada rara, es lo que hay. Estamos preparados siempre".