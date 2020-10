Lopetegui, la "justicia" del resultado y su alegría por En-Nesyri

Hubo que sufrir para celebrar la segunda victoria liguera en otras tantas jornadas. Pero para Julen Lopetegui, el Sevilla FC fue justo vencedor en un partido que se resolvió en los instantes finales gracias a un gol de En-Nesyri.

"Creo que los tres puntos son merecidos ante un muy bien equipo como el Levante, al que hemos minimizado en ataque. Hemos generado seis o siete claras ocasiones en la primera parte y, en ese aspecto, hemos merecido ganar, así es LaLiga española, hay que insistir hasta el final", explicó el técnico nervionense, que de declaró "un poco triste por la expulsión".

"Creo que ha sido totalmente desproporcionado, pero ahí no puedo hacer nada, es la decisión del árbitro. La primera amarilla me la merecía, pero la segunda pienso que no. No ha habido ninguna falta de respeto. El línea me echó para atrás de malas maneras y le he dicho: 'a ver si le vas a decir que me expulsen también'. Creo que no le hace bien a él y ni a mi, así se lo he dicho a Estrada", añadió sobre la expulsión que le impedirá estar en el banquillo del Camp Nou el próximo domingo.

Además, el preparador vasco destacó lo que fue una obviedad durante el encuentro, que el césped del Pizjuán no está en las mejores condiciones: "El campo no ha ayudado, ha estado muy lento, favorecía la estructura defensiva de ellos y era difícil darle ritmo al balón y a la circulación. Hemos jugado bien la primera parte, pero al final hay que marcar y lo hemos conseguido en el tramo final".

Como no podía ser de otro modo, Lopetegui también se detenía en la figura de En-Nesyri, el gran protagonista del partido: "A Yousseff siempre le digo que la suerte te pilla trabajando, y tanto él como Carlos Fernández y Luuk de Jong están trabajando mucho. Me alegro por él porque siempre es bueno que los delanteros marquen".

Antes, también había visto portería Munir, pero su gol fue anulado por una falta previa de Koundé, acción que también fue comentada por el preparador nervionense. "No te puedo decir nada porque no lo he visto, desde arriba me dicen que es gol, pero al final lo interpreta el árbitro".

Por último, de forma breve, Lopetegui también valoró el sorteo de la Champions, en el que su equipo ha quedado encuadrado en el Grupo E: "Es un grupo difícil. El Rennes era el más duro del bombo 4, del Chesea poco vamos a descubrir y el Krasnodar viene en crecimiento en Rusia".