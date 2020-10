Sevilla FC 1-0 Levante: En-Nesyri se redime y pasa de villano a héroe

En los compases iniciales, hasta cuatro jugadores granotas pugnaban por dificultar la salida sevillista en el área de Bono, que a punto estuvo de complicarse. Pero cuando los de Lopetegui conseguían sortear esa presión inicial, lanzaban a sus carrileros y enfilaban la meta de Aitor Fernández, que tuvo el primer susto muy pronto, a los 4 minutos. Vukcevic le regalaba el balón a De Jong y éste a Ocampos, que en una posición franca, solo en la frontal del área, no acertó con la portería de Aitor, que pareció rozar el disparo del argentino, aunque el árbitro no decretó córner.

Volcaba el Sevilla FC el campo hacia el portal de un Levante que buscaba los balones a la espalda de la zaga blanquirroja sin perder nunca el orden, lo que no impidió otra buena llegada sevillista en el 17'. Tras una larga jugada elaboradapara el remate. Todo ello, después de que Koundé no acertase tampoco a rematar una falta lateral botada por Jordán.

Pero el Levante no le perdía la cara al partido y con su presión adelantada propiciaba una pérdida de Jordán -la tercera del partido- que dejaba a Morales ante Diego Carlos en la frontal, aunque fue el propio ex centrocampista del Eibar el que se encargaba de enmendar su error y despejar el peligro. Un susto que daba pie, sin pausa, a una nueva ocasión sevillista en el 22', demostrando Munir que no se lo piensa cuando tiene la oportunidad, culminando una contra con un duro disparo que se marchó fuera por poco.

El partido entraba en un inquietante intercambio de golpes. Avisaba Bardhi con un disparo lejano bien blocado por Bono, y respondía acto seguido De Jong con un cabezazo en el primer palo. Aunque mucho más clara fue la que tuvo Rakitic a la media hora. Le caía el balón al croata en la frontal tras un centro de Ocampos y su disparo con rosca se marchaba muy cerca de la cruceta.

Acumulaban de este modo buenas llegadas los nervionenses fruto de su mayor dominio. Pero faltaba ese plus de velocidad y precisión para desarmar a una zaga levantinista empujada cada vez más hacia su área por un Sevilla FC que apretaba pero no encontraba el gol. No lo halló tras un centro de Escudero que no llegó a cabecear De Jong ni Munir con un nuevo disparo lejano.

Se agotaba de ese modo un primer acto que pudo acabar de manera nefasta para un Sevilla FC falto de una marcha más en ataque y sin la contundencia necesaria en defensa, pese a su mayor control en un igualado encuentro. Diego Carlos cometía un gravísimo error -otro más- al intentar controlar un balón que regalaba a Morales y el artillero granota perdonaba ante Bono con todo a favor, marchándose su disparo fuera. Un susto que no fue el último, pues en la última jugada, el propio Morales cabeceaba una falta lateral y el esférico se paseaba por la meta sevillista, chequeando el VAR una posible mano de Rakitic en su despeje que no tuvo más recorrido.

Necesitaban los de Lopetegui dar un paso más en la segunda mitad, encontrar la pólvora necesaria que desatascara un incierto duelo. Y nada más arrancar la misma, Rakitic avisaba con un disparo muy desviado. Pero el Levante, más reservón con el paso de los minutos, se mostraba seguro y ordenado atrás, obligando al Sevilla FC a probar fortuna con chuts lejanos como el de De Jong en el 52'.