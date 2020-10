Pellegrini, sobre Bravo, Loren, la imagen de Getafe y el Valencia.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de viajar para enfrentarse al Valencia en Mestalla este sábado a partir de las 21:00 horas, un partido que avisa será complicado. "Será un partido complicado, es un equipo que tiene un plantel muy importante, con resultados similares a los nuestros, el Valencia esta demostrando el trabajo que está haciendo Javi Gracia y debemos hacer un buen trabajo para ganar. El Valencia es un grande, es un rival a contemplar como uno de los grandes de la liga española", ha comentado.

En cuanto a la situación de Claudio Bravo, Pellegrini lo ha descartado para el choque de Mestalla. "Claudio no está en condiciones de actuar mañana, a mediados de la próxima semana estará con normalidad ya, se está recuperando bien, se quedó afectado por haber tenido esta lesión inesperada, él venía en un buen rendimiento. Iba a viajar con Chile pero estas cosas pasan, se va a recuperar rápidamente", ha explicado.

Sobre el estado mental de la plantilla tras la derrota del martes, el técnico ha analizado: "El equipo está bien, afectado tras la derrota del martes contra el Getafe, que es difícil en su campo, pero eso ya es pasado, ahora pensamos en el Valencia y espero recuperar el rendimiento de los partidos anteriores".

Puede ser titular Loren: "Loren está citado entre los 24 convocados, está en condiciones de actuar pero ya veremos el once contra el Valencia".

Canales, con España: "Me alegro mucho por Sergio, es una citación muy merecida de acuerdo a su rendimiento y su profesionalidad, es un gran aporte para nosotros y lo será para la selección".

Le preocupa que se repita la imagen de Getafe: "La actuación del otro día suele pasar en el fútbol, nada puede ser inesperado porque son muchos los factores que alteran el resultado, personalmente creía que estábamos en un buen momento pero con tres partidos sólo, no pensamos que no podríamos ser derrotados, esto es un proceso y ojalá vaya mejorando con resultados, pero porque se haga bien en un partido no quiere decir que se vaya a hacer en el siguiente. Seguimos en la senda correcta y a intentar seguir mejorando partido a partido y pensando en Valencia".

Sus declaraciones sobre los árbitros: "No insulté a nadie, lo repito, el VAR actuó en tres acciones para el Real Madrid cuando sólo entraba en acciones determinantes, no dudo de la honorabilidad de nadie, si me abren un expediente tienen todo el derecho de hacerlo pero yo demostraré que no he hecho nada incorrecto".

Qué explicación le han dado los jugadores tras la derrota: "La charla con los jugadores son privadas, son críticas internas, sentimientos, momentos... El aspecto anímico siempre es importante en el fútbol pero lo que hablamos en el vestuario queda entre nosotros".

Escasa aportación goleadores de los delanteros: "Llevamos sólo cuatro partidos, el primer partido hicimos un gol, luego dos y en el tercero otros dos, en el último no nos quedamos contentos pero no sólo con los delanteros sino con todos".