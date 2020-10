Klopp no duda en arropar a Adrián tras encajar siete goles.

El poderío económico de la Premier League está haciendo que desembarque una gran cantidad de talento en el campeonato doméstico que, si bien no ha hecho cambiar en demasía la zona noble de la tabla, sí se ha multiplicado la igualdad en la zona media y baja.

Un botón de muestra tuvo lugar en la pasada jornada. Son dos de los gallitos, pero el Tottenham le endosó un 1-6 al renacido Manchester United de Solskjaer, aunque la campanada tuvo lugar en Villa Park, donde el Aston Villa goleó al flamante campeón de la Premier, el Liverpool de Klopp, Salah, Firmino€, superándole con un 7-2 que dejó especialmente señalado a un viejo conocido: Adrián San Miguel.

El portero sevillano, criado en la cantera del Betis, está siendo cuestionado por su actuación, en un encuentro para olvidar por parte de los 'Reds'. Sin embargo, al respecto, Klopp, entrenador del Liverpool, no dudó en arropar a su pupilo.

"No sólo por esta noche, ahora es fácil y la gente es así, no estoy seguro de si los periodistas también, pero ahora la gente irá por Adrián y cosas así. Sí, el primer gol no fue afortunado, por supuesto. Pero aparte de eso, no creo que él haya tenido nada que ver con los demás goles. No lo ayudamos esta noche, déjame decirlo así, o incluso hicimos lo contrario. Es realmente un buen portero que jugó once partidos de la Premier League para nosotros el año pasado y creo que ganamos casi todos si estoy en lo cierto", manifestó el alemán en sala de prensa.

Hay que recordar que el cancerbero hispalense llegó libre en el verano de 2019 al Liverpool cuando se encontraba sin equipo entrenando en Pilas. Contabilizó, entre todas las competiciones, 18 encuentros en la 19/20. En la presente temporada, tres.