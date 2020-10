Cordón: "Los fichajes no aseguran éxitos, lo hacen los grupos unidos y las estructuras"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, está "muy satisfecho" con lo que ve en el horizonte más cercano y con el trabajo que está haciendo el club en todos sus departamentos y el equipo en estas primera jornadas de LaLiga. Por eso, su balance de estos primeros meses de actividad es "bastante positivo". Tanto, que le cuesta entender que haya quien no lo vea así. "Siento que no lo puedan ver, que muchos sólo se centren en si hay fichajes o no, pero eso no es lo importante, sino las estructuras y la idea del club. Y en todo eso estamos creciendo a marchas agigantadas".

"El balance no creo que deba ser sobre el mercado de fichajes, sino de los casi tres meses que llevamos. Vamos en una buena línea, en un buen camino. A día de hoy, estamos en una situación muy buena, con 9 puntos de 15. Es una estadística idónea, aunque todos queramos más. Si seguimos por este buen camino será maravilloso. Toda la estructura del Betis trabaja para sacar el máximo rendimiento y, en relación al mercado, sabemos lo que ha ocurrido y los datos están ahí", ha comenzado exponiendo Cordón, durante la rueda de prensa de presentación de Juan Miranda.

"El año pasado hubo 1.300 millones de compra en LaLiga y este año sólo 412, es un 69 por ciento menos. Hay cinco equipos que no han gastado nada y otros dos o tres que apenas han gastado un par de millones. No podíamos prever que fuese un mercado de venta de jugadores. No queríamos malvender a ningún jugador. El que se vaya del Betis tiene que ser con todas las partes ganando mucho en lo deportivo y en lo económico. Nos ha costado mantener la plantilla y hay que crecer con esta plantilla", ha agregado, antes de defender a las cuatro contrataciones.

"Han venido jugadores con experiencia para formar grupo y van a sumar mucho. Hemos reforzado varias líneas, como la portería y toda la línea defensiva, el centro del campo y el ataque. Vamos a sacarle rendimiento. Para mí, son los mejores de Primera división aunque me puedan criticar por decir esto. Estoy aquí para sacarle rendimiento y siempre la voy a defender. Pido esperar hasta final de temporada para ver si ha funcionado o no. Entonces hablaremos", ha apostillado, antes de rebajar el tono reivindicativo y de admitir que entiende que a la afición le hubiese gustado tener alguna cara nueva más.

"Todo el mundo espera más. A todos nos gustaría tener una casa mejor que la que tenemos y a qué entrenador le preguntas y no te dice que le falta algo. Es normal. Son exigentes y no se conforman. Me habría gustado que no hubiese una pandemia y traer una perla de Sudamérica. Con el Covid no han aparecido perlas. El Betis no es ajeno a la crisis y, con los medios que había, hemos intentado aprovechar cada céntimo para tener la mejor plantilla posible", ha manifestado el dirigente extremeño, que no le preocupa caer mejor o peor a la prensa y a la hinchada.

"No estoy aquí para contentar a la gente. Que cada uno opine lo que crea y cuando acabe la temporada veremos cómo salió el examen. Insisto en que esto no sólo consiste sólo en los fichajes, sino en tener una estructura, una filosofía, una idea...", ha remarcado, antes de reafirmar que se siente cómodo y valorado en la entidad.

"Lo que me esperaba me lo he encontrado. Es un gran club. Lo importante no son los fichajes. Me habría gustado tener 500 millones para gastar y 800 para recaudar en ventas, pero no es la realidad. Esto es un club dispuesto a cambiar estructuras y a que todos los trabajadores vayamos en una misma línea, con una idea y una filosofía. Me he encontrado personas que me han dicho 'Adelante en lo que tú creas', y eso es lo que más tengo que agradecer. Insisto que hemos encontrado fichajes a coste cero y cesiones, nos hemos adaptado a las circunstancias mundiales, estoy contento con la ciudad y en el club, estoy satisfecho con la plantilla y creo que es para darle la enhorabuena al Betis por cómo se ha adaptado a la circunstancias".