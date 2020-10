Ocampos y Acuña, que se marchó lesionado, titulares en el triunfo de Argentina frente a Ecuador (1-0)

La madrugada del viernes deparó nuevos compromisos para los internacionales del Sevilla. En esta ocasión, para los argentinos Ocampos y Acuña. Ambos fueron titulares para Scaloni en el partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022 ante Ecuador. Venció la 'Albiceleste' 1-0, gol de penalti transformado por Messi en el 13', en una acción en la que participó Ocampos.

Los dos jugadores nervionenses fueron protagonistas. Acuña fue una de las principales novedades en el once, jugando por delante de Tagliafico, mostrándose activo tanto en defensa como en ataque. No obstante, se marchó lesionado a los 20'. Ocampos, por su parte, además de la acción del penalti, tuvo una clara oportunidad y, fiel a su estilo, no paró en todo momento de crear peligro.

El sevillista Óscar Rodríguez abría el turno de los internacionales de Lopetegui en el día de hoy y lo hacía siendo titular en el Islas Feroe-España sub 21. El nuevo fichaje nervionense, con el '10' a la espalda, lideró el juego nacional acompañado por Zubimendi y Riqui Puig e incluso rozó el gol en varias ocasiones.

La primera de ellas tras driblar a dos rivales dentro del área pero su disparo lo envió a córner el meta rival. Poco después, volvió a probar los reflejos del portero con un potente lanzamiento de falta desde la frontal que enviaba a saque de esquina de nuevo.

Ya en la segunda parte Óscar siguió con su gran partido, habilitando a Brahim Díaz dentro del área que a punto estuvo de hacer el 0-1. Y a los pocos minutos, de nuevo los mismos protagonistas hacían la jugada del gol de España. Óscar recuperaba un balón en el área rival y se la dejaba a Brahim que fusilaba desde el punto de penalti para marcar. El propio Brahim acabaría haciendo el definitivo 0-2 en el tiempo de prolongación.

Para entonces, Óscar había sido sustituido por Moncayola, en el minuto 88, mientras que Bryan Gil vio todo el partido desde el banquillo.

Gudelj y Koundé, titulares



También este jueves entraron en acción los sevillistas Nemanja Gudelj y Jules Koundé. El centrocampista serbio fue titular en el triunfo de Serbia ante Noruega por 1-2 con dos goles de Milinkovic-Savic, jugando todo el duelo completo el nervionense.

Por su parte, el central nervionense Koundé también salió de inicio en el triunfo de la sub 21 de Francia ante Liechtenstein, que ganó por 5-0. El sevillista fue dosificado y dejó el terreno de juego en el minuto 64 por Badiashile.