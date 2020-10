Argentinos y sevillistas: Almeyda recuerda cómo descubrió a Ocampos... y cómo le sufrió en sus carnes

Matías Almeyda no tardó en ver algo especial en aquel chico de las inferiores de River Plate que destacaba por su altura (187 centímetros) y sus habilidades con el balón. El 'Pelado' acababa de retirarse para hacerse cargo del equipo franjirrojo tras el descenso a la B. Necesitaba savia nueva y buscó en las inferiores, donde se reencontró con un chaval que sólo dos años antes había sufrido en sus carnes en un entrenamiento con el conjunto bonaerense. Era Lucas Ocampos, a quien el destino ha llevado hasta el Sevilla FC, un club que adora su compatriota y mentor, que defendió la camiseta nervionense en la 96/97.

El que fuera fichaje estrella del Sevilla en el verano de 1996 -pagó más de 1.000 millones de pesetas- aseguró antes de hacerlo debutar que era "un crack" y predijo que "el futuro de River está ahí". Confiaba ciegamente en el potencial del futbolista nacido en Quilmes y el 17 de agosto de 2011 ofició su estreno como profesional en un partido contra Chacarita en Nacional B, categoría en la que militaba por entonces el club millonario.

Almeyda ha rememorado para 'TyC Sports' cómo descubrió a Ocampos. La historia se remonta a 1994, a un entrenamiento de River en el que participa el ahora extremo sevillista siendo sólo un niño: "Vino a un entrenamiento de River cuando tenía 15 años y yo era aún jugador, tenía 37. Me tiró dos caños en 20 minutos, se me quedó grabado. Después de hacerme el primero, me volvió a encarar, yo me concentré para emplearme con dureza... y ¡me volvió a tirar otro caño!".

"Ni siquiera sabía cómo se llamaba el chico. Son muchos los jugadores que subían a entrenarse de vez en cuando y, luego, ya no los veías más. Con Ocampos fue algo así. Al asumir como entrenador no me acordaba ni de su cara, entonces cité a nueve jugadores fuertes, altos y con las características del niño que me había hecho los caños y los hice entrenar. Cuando lo ví dije: 'Es ese'. Era Lucas Ocampos", ha relatado Almeyda sobre los inicios del de Quilmes, que quemó etapas muy rápido desde que llegó a la cantera franjirroja procedente del equipo de su ciudad natal.

A los dos meses de entrenarse a las órdenes de Almeyda tuvo su primera oportunidad. Fue titular en el triunfo y ya prácticamente no se bajó del '11' del 'Pelado', con un nivel alto que propició que su paso por el primer equipo de River resultara efímero, ya que un año después de su debut dio el salto a Europa para marcharse al Monaco, que pagó 13 millones por un chico de 18 años.

Curiosamente, cuando Lucas Ocampos arribó a la cantera de River Plate jugaba como delantero centro, aunque los técnicos de su nuevo club entendieron que sus cualidades se ajustaban más a la posición de extremo, en la que sobresalió y llamó poderosamente la atención de Almeyda, que posiblemente le haya recomendado apostar por Nervión, aunque, obviamente, los tiempos en los que él vistió la elástica sevillista distan mucho de los actuales.