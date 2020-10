Munir vuelve a Sevilla pero lo tiene claro: "Lucharé por vestir la camiseta de Marruecos"

Todo hacía indicar que Munir El Haddadi por fin podría debutar en la noche hoy con la selección de Marruecos después del cambio de reglamentación de la FIFA pero a última hora el máximo organismo del fútbol mundial ha rechazado la demanda de la Real Federación Marroquí de Fútbol basándose en que ya jugó tres partidos con la selección española sub 21 cuando ya había cumplido los 21 años.



Sea como fuere, la Federación marroquí está dispuesta a apelar la decisión de la FIFA mediante un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo pero el jugador, por el momento, no podrá competir con Marruecos. De esta forma, el delantero sevillista ha abandonado la concentración de la selección marroquí, donde estaba con los también sevillistas Bono y En-Nesyri, y regresa a la capital hispalense para descansar y ponerse ya bajo las órdenes de Lopetegui el próximo lunes.



Un nuevo revés para Munir que, sin embargo, ha dejado claro que luchará hasta el final para poder jugar con Marruecos a través de sus redes sociales: "No me rindo y seguiré trabajando para vestir esta camiseta y representar a la selección de Marruecos".







