Accionistas Unidos: "Castro no nos ha ofrecido un puesto en el consejo"

El Sevilla FC se encuentra inmerso en un conflicto accionarial entre las dos grandes facciones existentes, la liderada por el actual presidente José Castro (junto a Carolina Alés y Guijarro) y la encabezada por el expresidente José María del Nido, que recientemente ha sumado el apoyo del capital extranjero (Sevillistas Unidos 2020), conocido popularmente como los Americanos.

Dentro de este clima hostil, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración hablar con Moisés Sampedro, presidente de Accionistas Unidos del Sevilla FC. Una agrupación de pequeños accionistas que, según sus propias palabras, podrían convertirse en la llave para decantar la balanza en uno u otro lado. El futuro del Sevilla FC, su relación con Castro y Del Nido, la posibilidad de que aparezca una tercera vía y muchas otras cuestiones, en esta entrevista.

La reunión con Del Nido

"Hemos iniciado una ronda de reuniones porque queremos que los grandes accionistas recuperen ese gran acuerdo entre ellos que diese la estabilidad del club. Fuimos a conversar con el grupo mayoritario, liderado por José María del Nido y los representantes de su grupo. Sin querer entrar tampoco en valoraciones muy detalladas, porque lo justo es iniciarlas cuando nos hayamos reunidos con todos los grupos. Tenemos proyectadas esas reuniones en breve. Nosotros intentamos aportar siempre luz y taquígrafos, que todo sea público. Ahí seremos más detallistas y hablaremos de qué se ha hablado. Fuimos allí, llevamos la propuesta que hemos hecho pública, la que hemos denominado como el acuerdo por un Sevilla de los sevillistas. Intentamos que lleguen a un acuerdo y le proponemos unas bases de lo que creemos que debería acudir".

Las reuniones tenidas con Castro como presidente

"Como bien dices, hemos mantenido ya alguna reunión con el presidente, pero en calidad de presidente del Sevilla FC. Reuniéndonos con el club, no con José Castro como representante de un grupo de accionistas. En esas reuniones huimos de hablar de ese tipo de temas porque creemos que nos recibe institucionalmente como presidente del club que es y esta clase de temas hay que hablarlos en reuniones de otro tipo. Por eso ya hemos hecho un comunicado publicando con qué idea vamos a esas reuniones y estos días mantendremos una reunión con Pepe Castro e integrantes del grupo que representa; posteriormente lo haremos con el grupo de la familia Carrión".

Los Americanos, vetados

"La propuesta del nido incluye o está asociada a 777 partners, denominados como los Americanos. Una de nuestras máximas es intentar que el Sevilla FC sea un Sevilla de los sevillistas, que no haya capital extraño al sentimiento sevillista. En la agrupación se ha decidido que no nos íbamos a reunir con aquellos accionistas mayoritarios que no sean sevillistas. Creemos en la agrupación que tenemos que escuchar a todos los sevillistas, sobre todo en una situación como ésta. Por eso escuchar a la familia Del Nido, no podríamos hacerla de otra forma. En cambio, creemos que no debemos escuchar al fondo de inversión, que ha podido hablar con nosotros en el momento que podía hacerlo, que era la junta general de accionistas, y no se presentó. Ahí es donde tenía que hacerlo. Ahora no es el momento para hablar con ellos. Tú me dices que Del Nido viene con los americanos, y es cierto. Pero es sevillista y es un expresidente de la entidad, por lo que tenemos que sentarnos con él a escucharlo. Por supuesto que le preguntamos por ese tema, pero no me parece justo hablar de detalles de esa reunión que ya haremos público cuando nos sentemos a valorar con todos. Pero quédate tranquilo que sí se habló de eso y nos transmitió su forma de verlo y ya lo analizaremos una vez que se lo comuniquemos antes a nuestros agrupados".



La junta extraordinaria

"Nosotros nos movemos un poco en función de lo que se ha hecho público. Por los tiempos ya debería haber sido publicada y no lo ha sido. Pero como ya hemos dicho en alguna ocasión, aquí no sólo jugamos con el factor legal. Sino también con el tema de la covid-19. Con la ley en la mano se debería haber convocado, pero teniendo en cuenta la covid y que la junta ordinaria nuestra suele ser en diciembre... Quizá no habiendo un motivo que justifique esa audiencia extraordinaria, quizá lo más apropiado sería unir en el tiempo las dos y realizarlas a la vez. Con la ley en la mano, quizá lo apropiado habría sido convocarla ya, pero teniendo en cuenta otros factores no es de extrañar que se decida que se hace todo junto. Al final esa decisión la tiene el consejo de administración y tomará una determinación".



El futuro del Sevilla FC

"Se pueden dar varios escenarios. Que vuelvan a la senda del acuerdo, lo que parece complicado y que sería lo que el sevillista de a pie, el aficionado, pediría. Que hicieran un esfuerzo por la estabilidad del club; aunque todo apunta a que esa posibilidad está rota. No obstante, ahí están nuestras reuniones y estamos intentando facilitar que lleguen a ese acuerdo que parece no vaya a darse. En el caso, como todo parece, de que exista confrontación, sí que van a darse momentos convulsos. Según los datos que tenemos, esa confrontación entre un bando y otro está muy igualada y si nuestros cálculos no van desencaminados, van a jugar un papel importante los pequeños accionistas, el sevillismo de base. Tendremos que recopilar toda la información posible, analizarla y preparar una suerte de estrategia. Preparar las diferentes situaciones que tenemos para afrontar esta situación, reunirnos en asamblea y la agrupación tomará una determinación que si todo va como por desgracia apunta que va a ocurrir, serán los pequeños accionistas los que decidan si esto va para un lado o para otro. Pero como siempre hemos dicho, aún es pronto y si esto se resuelve en una junta ordinaria, que se celebra en diciembre, no debemos descartar terceras opciones. Que el sevillismo de base entienda que debe abstenerse, no entrar en esta lucha y que surja otro movimiento y que pensemos que debemos apoyar a ese movimiento. Aún es pronto, quince días antes de esa asamblea nos reuniremos y tomaremos las decisiones oportunas".



¿Cuenta Del Nido con la mayoría accionarial hoy día?

"Según los cálculos que hacemos en base a lo publicado, sin el sevillismo de base, la parte de Del Nido y los Americanos tendrían mayoría. Eso es en base a las informaciones que se publican, que no sabemos cuánto crédito le podemos dar. Claro que le preguntamos. Nosotros obtenemos información de lo que sale publicada y de nuestros propios cálculos. A veces vamos a ver el libro registro, tenemos información de la junta de accionistas. Tenemos información también del Consejo Superior de Deportes€ Creemos que manejamos una información que al menos está actualizada con unos seis meses y por nuestros cálculos sí que puede ser cierto que, si el sevillismo de base no se pronunciase, el paquete de Del Nido y los Americanos tuvieran más acciones que el grupo de Castro y la familia Carrión. Según nuestros cálculos, el sevillismo de base sería esa llave que pudiera darle la mayoría a Del Nido o a Castro y Carrión".



¿A quién apoyará Accionistas Unidos?

"Habría que ver cómo evoluciona. Debe saber todo el mundo que nosotros nos vamos a oponer siempre firmemente a los Americanos. En este caso a cualquier inversor que venga a hacer negocio con el Sevilla y que no tenga ese sentimiento sevillista. A día de hoy va a ser muy complicado que nosotros vayamos a apoyar una propuesta que incluya a los americanos. Yo te diría que es imposible. Siempre que hemos hablado públicamente hemos demostrado firmemente nuestra oposición al capital extranjero. No obstante, es pronto y no hay que descartar otras opciones. Quizá ese proyecto cambia y el accionariado de base decide que se puede apoyar. O por el contrario nos vemos obligados por alguna circunstancia a apoyarlo. A día de hoy lo veo imposible, porque vamos a estar siempre opuestos al capital extranjero. Si algo tenemos claro en la asociación es que tenemos que estar en el lado opuesto al capital extraño al sentimiento sevillista. Te digo que es prácticamente imposible porque imposible hay pocas cosas en esta vida. A día de hoy es imposible, pero no sé cómo vendrá el futuro. Nosotros no vamos a apoyar una iniciativa que no esté opuesta a apoyar la entrada de capital extranjero al Sevilla FC. La postura de José María del Nido, tal y como está planteado hoy día, es totalmente imposible que la apoyemos, porque incluye a los Americanos y, por tanto, excluye a los pequeños accionistas de AU".

¿Existe realmente esa tercera vía de la que tanto habla?

"Nosotros no hemos planteado nada; no hemos iniciado un tercer movimiento ni nada por el estilo. Para ser justos, la vía por la que nosotros hemos apostado es que lleguen a un entendimiento entre los grupos mayoritarios. Que no deja de ser una tercera opción. Lo que preveemos que ocurra aquí s es que conforme vaya llegando esa junta de accionistas y las posturas se crispen y empiecen a surgir informaciones, propuestas, proyectos concretos€ No debemos descartar que lo que hoy es Del Nido Americanos vs Castro y Carrión se creen nuevos proyectos a raíz de ellos. No debemos descartar que lleguen a un acuerdo entre ellos o que presenten a un tercer candidato, un sevillista de consenso. Hay tiempo".

¿Les ha ofrecido Castro un puesto en el consejo?

"Sabes que sobre esto hay muchos rumores. Eso que me dices también ha llegado a mis oídos. Nosotros, a día de hoy, ni siquiera nos han pedido el apoyo. Es lógico porque siempre que nos hemos reunido lo hemos hecho en calidad de presidente. Ya nos van conociendo, que nosotros siempre queremos transparencia. Y el presidente sabe que ahí, cuando nos hemos reunido, debe hablar como presidente del Sevilla FC y no como representante de Sevillistas de Nervión. Él no nos ha pedido nunca el apoyo ni, por supuesto, nos ha hecho ofertas de este tipo porque sabe que en ese momento no se puede hablar. Es cierto que ahora vamos a tener una reunión con él como representante de un grupo accionarial; nos puede hacer ofertas. Sin embargo, tienes que saber que si nosotros hemos publicado la postura que llevamos a esas reuniones es precisamente para intentar aplacar esos rumores de que intentamos traficar con nuestro apoyo. La última decisión la va a tener siempre nuestra asamblea de agrupados, la última decisión la van a tener ellos, por lo que yo no podría comprometerme con el presidente. Es pronto, además no es nuestra intención. Si nosotros pedimos algo es lo que siempre hemos pedido: blindaje de los símbolos y del estadio, mejoras en lo social, que se lleven a cabo medidas para que niños y niñas sevillistas, que son el futuro, puedan ir al estadio€"



¿Y Del Nido, les ha ofrecido ese cargo en el consejo?

Los puntos que llevamos a esas reuniones son para intentar que lleguen a ese diálogo y mostrarle las bases del Sevilla de futuro. No entramos en propuestas concretas. Además, si pasan ese primer filtro en el que es imposible el acuerdo entre ellos, llegaríamos a una segunda fase en la que mostraríamos qué es lo que creemos que tiene que estar incluido y luego una tercera fase en la que llegaríamos a compromisos concretos.

"¿Quién sería esa figura de consenso para el sevillismo?

"Si la hay, yo no lo tengo en la cabeza. Si la hay, nosotros en la asociación no lo hemos hablado. Ni nuestros agrupados nos lo han propuesto. A día de hoy, como esa opción se antoja complicada, no nos hemos parado a pensar quién es ese sevillista de consenso. Quizá sí nos hemos parado a pensar qué debería llevar ese proyecto liderado por un sevillista de consenso. Pero no hemos pensado en la persona".

La relación con los grandes accionistas

"Es cierto que durante nuestra historia ha habido momentos buenos y muchos malos. No se me olvidará esa junta en la que pusimos de relieve que el Sevilla FC estaba vendido. Hemos pasado momentos muy feos, tanto con unos como con otros. Pero al final nosotros estamos en esto por sevillismo, por lo que queremos buscar lo mejor para el Sevilla. Siempre mantenernos en la brecha, pero que no sea eso lo primero que vemos porque tenemos que seguir luchando por el Sevilla FC. No hacerle caso a esos desprecios personales, esas afrentas contra los pequeños accionistas y no olvidar que nos guste más o menos ellos son los accionistas mayoritarios y dentro de las cartas que nos han dado, jugar la mejor jugada que podamos".