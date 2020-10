Tello, antes que William

Tello tenía todas las papeletas para abandonar el Betis este verano. De hecho, ya estuvo cerca de hacerlo en el pasado mercado invernal, cuando el Espanyol fue muy en serio a por él. El extremo catalán no tenía los minutos que deseaba y no estaba conforme con el papel de revulsivo -que a veces no era ni eso- que tenía.

Apenas 1.000 minutos, tres goles y una asistencia fueron su aportación la pasada campaña. Sin embargo, este año, todo ha cambiado. Fue clave en el triunfo ante el Alavés, titular en la victoria en Valencia y ha anotado dos tantos en los 176 minutos que ha estado sobre el campo. No es mucho más tiempo, pero su rendimiento ha sido sobresaliente.

Según él mismo desveló, una charla con Pellegrini en el arranque de la pretemporada le hizo cambiar el chip y querer pelear por tener más minutos en este equipo. Su esfuerzo le valió para ser de la partida en Mestalla, donde jugó 90 minutos y donde volvería a anotar.

Pero sobre todo le ha valido para ganarse a una afición que había empezado a no creer en él y que prefería a otros jugadores como recambios cuando había que variar el rumbo de los partidos. En nuestra #EncuestaHelvetia los béticos tienen claro que, ante la Real Sociedad, Pellegrini debe repetir la fórmula del antiguo Luis Casanova, jugar con Canales en el centro del campo junto a Guido Rodríguez y situar a Tello, con Fekir y Joaquín, por detrás del delantero.

Esto sacrificaría de nuevo a William Carvalho, que ha tenido un gran arranque de temporada formando pareja en el centro del campo con Guido, pero que fue el que pagó los platos rotos del desastre del Coliseum Alfonso Pérez.