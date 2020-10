Lo que le falta a Corona para jugar en un club de primer nivel

El nombre del 'Tecatito' Corona asociado al del Sevilla FC lleva, tal vez, desde que Julen Lopetegui aterrizara en Nervión en 2019. A estas alturas, a nadie puede esconcer que es uno de sus jugadores preferidos y en Portugal dan por hecho de que Monchi irá a por él el próximo mercado estival, cuando sólo le quede un año de contrato.

Seguramente no será el único. Partidos como el del viernes ante Holanda le han puesto, aún más, en el escaparate de los mejores clubes de Europa y, de entrar los equipos más portentes de la Premier League, el Sevilla perdería muchas opciones a la hora de poder competir y su precio subiría.

Sin embargo, pese a la euforia que hay en México con él, donde le sitúan junto a Raúl Jiménez (Wolverhampton) como el nuevo líder del combinado azteca, el propio Corona aún no se ve capacitado para llegar a uno de los grandes de Europa y tener trascendencia mundial. Cree que le falta algo. Así lo reconocía el propio internacional mexicano. "Hablando en confianza, creo (que lo me falta) es el gol, tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero creo que eso me lo va a dar el trabajo, a lo he llegado hasta ahora es trabajando. Si sigo manteniéndome en esa concentración se va a lograr", aseguraba en TUDN el 'Tecatito'.

Ése es su objetivo. Y eso será lo que trate de mejorar en un año que va a ser trascendental para él, en el que va a jugar la Champions League como uno de los referentes del Oporto y en el que, tras erigirse en el mejor jugador de la Liga NOS la pasada campaña, va a tener a los managers de los principales clubes de Europa pendientes de él. "Es algo de lo que me siento muy orgulloso -el título de mejor jugador-, por mí y por mi familia, por todo lo que hemos luchado para lograr los objetivos personales y también recalcar que se ganaron los campeonatos", afirmaba Corona, un nombre del que se va a hablar mucho este año.