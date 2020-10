¿Debe Lainez abandonar el Betis? La respuesta del Tata Martino

Diego Lainez sigue estando mejor valorado en México que en el Betis, donde no acaba de encontrar la continuidad pese a la importante inversión realizada en su día. Si Jaime Lozano, seleccionador olímpico azteca, ya confirmó que cuenta para el Preolímpico con el jugador verdiblanco, ahora ha sido el Tata Martino, seleccionador absoluto de la Tri, el que ha resaltado las condiciones del joven futbolista azteca.

"Nosotros entendemos que Diego (Lainez) sea el futuro de la selección, no queremos descuidar ese punto; nos parece un jugador que es sumamente importante y puede serlo mucho más", resaltó Martino, quien siguió argumentando su opinión ante los medios que cubren al combinado azteca: "Cuando nosotros lo convocamos pensamos en él para que de una u otra forma pueda participar y jugar, siempre queremos tenerlo, entrenarlo, ver de qué manera podemos contribuir, ayudarlo en su crecimiento".

Tras ello, el Tata Martino fue cuestionado por la posibilidad de que Lainez cambie de equipo, al no contar con protagonismo en el Betis, y si eso positivo para su rendimiento. Unos aspectos en los que el seleccionador azteca no quiso entrar: "Esas cuestiones son absolutamente personales, obviamente si en algún momento él necesita una opinión de cualquiera de nosotros del cuerpo técnico trataremos de dársela. Pero no me gusta hacerlo sin que me lo pidan porque nos estamos metiendo en un terreno que me parece una decisión personal y familiar".