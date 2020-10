Así fue el estreno goleador con México de Lainez, que le da energía para luchar en el Betis: "Lo necesitaba"

Un gol del extremo del Betis Diego Lainez a tres minutos del final, rescató a México, que se salvó de la derrota contra Argelia (2-2), en el partido amistoso disputado este martes en el Cars Jeans de La Haya. "El gol me llega en un momento muy bueno, lo necesitaba", ha reconocido el joven atacante, que vivió su estreno anotador con la selección absoluta de su país.



Cuando mejor jugaba México, Mahrez sacó provecho de un error en la salida de Jorge Sánchez y con una elegante definición puso el 1-2 en favor de los argelinos. Lainez acababa de entrar sustituyendo a Rodolfo Pizarro y fue capaz de rescatar un empate para los suyos en el postrero minuto 87, con un acrobático remate en semivolea con la pierna izquierdo, tras un buen pase de Raúl Jiménez. El balón dio en el palo y se fue adentro de la portería de la Argelia de su compañero en el Betis Aïssa Mandi.



Fue el primer gol con la selección azteca absoluta del joven de 20 años, que espera que este logro le dé fuerzas para revertir, de una vez por todas, su ostracismo en el Betis. Cabe recordar que en el debut liguero, a pesar de salir ya en el tiempo de alargue, Lainez se mostró muy activo y forzó el córner en el que llegó el tanto de Tello que derrotó al Alavés en el 94' y que dio los tres primeros puntos a los pupilos de Manuel Pellegrini en LaLiga 20/21.



"Me siento bien de haber tenido unos minutos con el equipo. La verdad es que tenía muchas ganas de jugar. Estoy feliz por el gol. Yo creo que llega en un momento muy bueno, lo necesitaba y me vino muy bien. Gracias a Dios me pude estrenar con la selección", señalaba Lainez a canal TUDN al término del México-Argelia.



"A pesar de que las cosas no han salido de la mejor manera por equis razones, creo que siempre he seguido trabajando y ahora no va a ser la excepción. Voy a seguir trabajando porque es hacia y es lo que quiero hacer, por mí, por mi equipo y por mi familia. Trataré siempre de dar mi mejor esfuerzo y es por eso por lo que conseguí este gol", añadía con satisfacción el atacante del Betis.





