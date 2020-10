La "surrealista" situación de Jesé

Jesé Rodríguez ha sido en los últimos tiempos más noticia por sus fotos por París o por su vida privada que por su fútbol. Hace ya cuatro años que llegó a capital de Francia y al que veían como potencial "ganador del Balón de Oro" no han podido quitárselo de en medio este verano pese a los intentos de última hora de colocar al ex del Real Betis en el Elche. Los cinco millones que cobra al año tienen la culpa.

A sus 27 años, con uno aún de contrato con el PSG su participación en el club parisino ha sido de 14 partidos oficiales en 2016, dos en 2019 y uno en 2020, el que jugó en la primera jornada de Liga por la falta de efectivos de su equipo y en el que fue abucheado por su propia afición. No le perdonan su agitada vida privada, aireada ampliamente en las redes sociales. De hecho, en los últimos días ha sido noticia en París, pero no por su juego, sino por su cena de lujo con Aurah, su ex.

Tan poco ha jugado que en cinco meses en el Betis disfrutó prácticamente de las mismas oportunidades que en estos cuatro años en el PSG. Y el club verdiblanco y su todavía equipo son los clubes con los que más ha jugado desde que salió del Real Madrid... "Su presencia en el Camp des Loges es algo surrealista", asegura el diario Le Parisien, muy cercano a la cúpula de Paris Saint-Germain.

Este verano trató de mejorar su imagen con duros entrenamientos ampliamente difundidos en las redes sociales, pero más allá de relacionarse con Cádiz o Elche, nadie más se arriesgó. Su último año en el Sporting luso habían colmado el vaso.

"Es difícil de creer, pero Jesé es jugador del PSG. Está a disposición del entrenador", señalan en el vestuario parisino. El fútbolista no está inscrito en la Champions, pero puede disputar la Ligue 1. No cuenta para Tuchel, pero sigue entrenando con el grupo. Está viviendo un 'año sabático' a la espera de encotnrar destino en enero o de, ya libre, encontrar algún equipo que aún confíe en recuperarlo

"Jesé podría interesarnos -dice un dirigente en este diario-, pero sigue siendo una apuesta muy arriesgada. Aunque el PSG accediera a dejarlo en libertad, no es seguro que quiera olvidarse de un año de sueldo". Dentro de nueve meses se la habrá acabado el 'chollo' y el 'Bichito' tendrá que ganarse un nuevo sueldo acorde a su rendimiento.