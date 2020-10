El City no es el único club interesado en Koundé

El Sevilla FC rechazó el pasado mercado una oferta de 55 millones de euros del Manchester City por Koundé, al entender que no era suficiente por un futbolista por el que Monchi había invertido un año antes unos 20 millones. En Nervión se remitieron a su cláusula de rescisión de 80 kilos, entendiendo que en un futuro próximo el valor del joven zaguero francés irá por esos derroteros.

Sin embargo, el City no es el unico club de Mánchester que estaría interesado en el internacional sub 21 con Francia. El diario The Sun asegura que el otro club de la ciudad, el Manchester United, tiene también al sevillista Koundé como una de sus sus preferencias para reforzar la defensa el próximo mes de enero. De hecho sería el propio Solskjaer, entrenador de los 'Red Devils', el que apuesta por el fichaje del central galo.

En la citada información, el Manchester United estaría dispuesto a pagar la cláusula de Koundé, pero antes debería vender a varios jugadores de su retaguardia para así poder hacer caja. Phil Jones y Marcos Rojo tienen un gran salario, mientras que Lindelof y Bailly están en la rampa de salida. La intención de Solskjaer es evidente: conseguir una pareja de baile para Harry Maguire, después de que el Manchester United haya concedido 11 goles en los primeros tres partidos de esta temporada.

El propio Koundé se ha referido recientemente a su situación actual, habiéndose convertido en el hombre de moda en Europa. Sobre su fichaje frustrado por el Manchester City, el zaguero francés fue bastante sincero: "Es parte de mi progresión y estoy haciendo todo lo posible para que suceda. Obviamente estaba feliz. Habría sido una buena oportunidad, pero estoy en Sevilla y estoy muy contento allí".

Una buena muestra de cómo ha crecido Koundé a lo largo de su primera temporada como sevillista es observando su valor de mercado. Cuando llegó a Sevilla, la web especializada Transfermarkt lo tasaba en 15 millones de euros, y tras una temporada en Nervión, el parisino ha alcanzado ya los 40 millones de euros.