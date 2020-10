Mendieta: "Javi Gracia lo está haciendo bien, está cumpliendo su cometido"

A Gaizka Mendieta se le recuerda por muchas cosas. Por su golazo al Barcelona en la Copa del Rey, por su frustrado fichaje por el Real Madrid, por su marcha al Lazio, por sus actuaciones con la selección española y por emigrar a la 'pérfida Albion'. Incluso se le recuerda por aparecer en una estrofa de una canción del grupo Los Planetas.

Quizás por lo que menos se le recuerda es por su faceta de empresario, una de sus ocupaciones preferidas cuando colgó las botas hace una década en el Middlesbrough inglés.

Con motivo del lanzamiento de "Player 4 Player", una nueva agencia de asesoramiento para futbolistas en la que el que fuera uno de los mejores centrocampistas de Europa está inmerso junto a Emile Heskey y Stiliyan Petrov, Mendieta, de 46 años, charla con Efe para repasar la actualidad del Valencia.



P: ¿A usted le costó la transición de futbolista a exfutbolista?

R: Costar nos cuesta a todos. Sea más o menos dura. Es algo a lo que te has dedicado toda tu vida. Es algo que amas y que por una razón o por otra tienes que dejar. Tuve la fortuna de ver el momento en el que lo iba a dejar, pude elegir. Podía haber seguido, pero en ese momento no me interesaba por las ofertas que tenía. Prefería dedicarme a otras cosas. El problema es cuando no puedes elegir, cuando no estás preparado. Ahí está el golpe duro.

Yo lo vi venir, tuve el tiempo para decidir y decidir que no continuaba. Tenía otros asuntos que me interesaban y a los que quería dedicarles tiempo.

Mis negocios iban por otros caminos, pero al final a todos nosotros lo que nos gusta es estar vinculados con el fútbol de una manera u otra. Luego empecé en la tele, pero no tenía muy claro exactamente qué quería hacer. Me hubiera encantado haber tenido a alguien al lado que me ayudara a manejar otro país, otro idioma. Tuve que ir aprendiendo por mi cuenta. También me he sacado el carnet de entrenador, he conocido federaciones, he trabajado con la Liga como embajador...

Al final los 11 años desde que me retiré son un tiempo suficiente para reiniciar una carrera. Lo que intentamos nosotros con nuestra agencia es acortar esos plazos.



P: ¿Cuál es el siguiente paso en esa carrera como entrenador?

R: Ahora mismo tengo el carnet y el Máster de gestión deportiva y la verdad es que me gustaría entrenar, porque como futbolista es lo más cercano a lo que sentimos. Ya sea en una dirección técnica o en algún club.

Estoy trabajando y esperando que pueda salir alguna oportunidad. Tengo otros proyectos, pero estar en un club, en una federación o en un cuerpo técnico, como segundo entrenador por ejemplo, es el objetivo que tengo.



P: ¿Cómo ve la situación del Valencia?

R: Complicada y delicada. Porque lo que vemos, bueno, mejor dicho, lo que leemos, es que la propiedad puede considerar venderlo y cuando un club llega a esa situación es porque no funciona. Cuando ves al club que quieres, al que le deseas lo mejor, así, no es lo ideal.

Esperemos que todas esas circunstancias se solventen lo antes posible y que no repercuta en el equipo. Que los jugadores y el entrenador puedan aislarse de algún modo y rendir al nivel que todos esperamos.



P: ¿Le da pena lo que está ocurriendo?

R: Cuando quieres a un club y lo conoces como conozco yo al Valencia, lo ideal es que esté luchando por los títulos y que tenga una estabilidad y una continuidad en sus diferentes proyectos. Son muchos años y cada cierto tiempo hay que cambiar y renovar, pero que las transiciones sean tan bruscas no es lo mejor.

En los últimos años el Valencia ha tenido muchos altibajos, poca estabilidad. Consiguió volver a Champions pese a ello, ganar la Copa del Rey... Esa es la línea que cualquier persona que quiere al Valencia quiere para el club.



P: ¿Qué consejo le daría como asesor a un jugador del Valencia?

R: El jugador tiene que tener claro que el sitio en el que esté es el mejor sitio para él, ya sea para formarse o para establecerse, depende de la edad. Nosotros miramos por los intereses dentro del campo y fuera de él. Dependería de las necesidades que él tuviera. Cualquier jugador que esté en el Valencia sabe que está en uno de los mejores clubes del mundo.



P: ¿Y si les preguntara Javi Gracia?

R: Todo esto es opinar desde fuera, sin saber lo que ocurre dentro, pero a mí me está dando la sensación de que Javi lo está llevando todo muy bien y está cumpliendo con su obligación y su cometido, que es sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Eso es lo que tiene que hacer. Igual que los jugadores, fuera de lo que esté ocurriendo fuera del equipo. Lo que ocurra en el club lo tienen que solventar los directivos.



P: El Valencia perdió a Ferran Torres que se fue al Manchester City. ¿Es preocupante la fuga de talento de la Liga española?

R: Creo que son casos individuales. En el de Ferran decidió salir por unas razones y es que entiendo que si te llama el City con un entrenador como Guardiola sea algo que te tiente.

Si miramos a la sub-21 y a la absoluta creo que la mayoría de jugadores están jugando en la Liga. Creo que en la Liga hay talento más que suficiente. Es normal en el mundo del fútbol que haya fichajes, que quieran probar nuevas experiencias. Yo lo hice también en su momento. Consideraba que tenía que experimentar, para crecer como futbolista y como persona.

Lo ideal es que todos los grandes jugadores se quedaran en la Liga, pero eso es imposible.



P: ¿Qué le ha parecido la selección española?

R: En líneas generales me está gustando. Lo que Luis Enrique iba a hacer en un principio, que parecía una locura, era cambiar ese concepto de lo que estábamos acostumbrados, de jugadores establecidos en la selección. Ha cambiado el chip, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y Luis ha sido capaz de ver eso y de ejecutarlo.

A mí ver a estos jugadores me ilusiona. Creo que la sensación general es de ilusión. Un equipo que compite y que tiene esa juventud y esa frescura, a la vez que ha mantenido la experiencia de Busquets y Ramos.

Desde que Luis está de entrenador ha sido capaz de ilusionar a España.



P: Ha habido un cambio notable en el estilo.

R: Eso ocurre un poco por el tipo de jugador que tienes. Luis ha optado por ese sistema y esa forma de jugar. En otras etapas también hemos ilusionado en las fases de clasificación y luego ha sido en la competición donde no hemos sabido competir. Ahí es donde tenemos que exigir y mejorar.

El fútbol ha cambiado y es mucho más rápido y más directo.



P: También hay que acostumbrar al aficionado a no ganar siempre.

R: Eso pasa en general. Cuando pillas una temporada o una etapa en la que consigues títulos parece que es fácil. Como cuando se ganaron las dos Eurocopas y el Mundial. Si nadie lo había hecho antes es porque es muy difícil, pero claro acostumbrarse a lo bueno a todos nos gusta. Ahora vemos que ya no es tan sencillo. Ves selecciones como Alemania o Brasil, que están ahí constantemente compitiendo y ganando, y sabes apreciar lo difícil que es.

España tiene que conseguir eso, competir en cada gran torneo, hasta las fases finales. No como nos ha pasado en los últimos campeonatos.