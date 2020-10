Lopetegui admite los errores del Sevilla, pero se queja del árbitro y del césped de Granada

Julen Lopetegui no pone paños calientes a la derrota del Sevilla en Granada (1-0), reconoce el esfuerzo de sus hombres, pero resalta que no supieron reponerse de la expulsión de Joan Jordán en el añadido de la primera parte y que tampoco defendieron "lo mejor que podrían haber hecho" el centro del gol de Yangel Herrera. Eso no quita para que el técnico vasco rehúse a ocultar su malestar con algunas decisiones del árbitro y con el estado del terreno de juego del estadio Nuevo Los Cármenes.

"La expulsión (de Jordán) ha condicionado mucho el partido. Ha estado muy equilibrado, esperando a decidirse en la segunda parte. El equipo ha hecho un gran esfuerzo. Con diez hemos tenido la más clara del partido y han conseguido marcarnos en una acción que no hemos sabido defendernos lo mejor que podíamos haberlo hecho", ha analizado Lopetegui en declaraciones a los medios del club justo al término del Granada-Sevilla.

"No hemos sido capaces de superar todas estas dificultades", puntualizaba para que sus quejas no sonasen a escusa. "El equipo ha dado todo lo que tiene, no tengo ninguna queja hacia los chicos. Antes o después sabíamos que íbamos a perder, y ha sido hoy. Creo que no hemos hecho un mal partido, pero la expulsión nos ha condicionado mucho. Es un equipo que tiene su manera de entender, que corta mucho el ritmo de los equipos contrarios, y forma parte del juego", añadía.

"Fue un partido complejo. El estado del césped tampoco ha ayudado. La conversación con el árbitro no te la voy a contar, estamos a 200 pulsaciones y a veces decimos las cosas en caliente, pero no hay nada especial. Jugar 50 minutos con diez claro que condiciona. Hemos interpretado muy bien esa inferioridad y luego poco a poco nos hemos ido cayendo un poco. Dentro de esa superioridad al final han conseguido acertar. Las derrotas siempre duelen, es nuestro ADN y así tiene que seguir siendo. La justicia o no justicia la marcan los goles", ha insistido sobre las acciones polémicas y la actuación de González Fuertes.

Lopetegui apostó por la primera titularidad de Carlos Fernández, quien no estuvo muy acertado y fue cambiado en el descanso. "Carlos ha hecho un esfuerzo importante, ha hecho un trabajo muy bueno y ha tratado de ayudar al equipo. Ahora toca cambiar el chip, estamos tristes todavía, pero tanto las alegrías como las tristezas duran poco", finalizaba el míster del Sevilla.