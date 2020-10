Mendilibar, satisfecho con el debut de los dos cedidos por el Sevilla: "Pozo es listo y Bryan Gil, diferente"

La próxima semana, el sábado a las 18:30 horas para ser exactos, volverán a su casa del Ramón Sánchez-Pizjuán Alejandro Pozo y Bryan Gil, dos jugadores cedidos por el Sevilla en el Eibar y con los que José Luis Mendilibar está satisfecho tras hacerles debutar este domingo ante Osasuna. "De extremo le ha costado más y no hemos tenido tanta claridad, no hemos jugado tanto por su banda, pero de lateral ha estado bien, ha defendido bien, es listo y mete el cuerpo antes que el rival", dijo de Pozo, que fue de titular; mientras que de Bryan, que salió en la segunda parte, consideró que la "media hora que ha jugado ha estado bien". "Ha rematado al palo, es un jugador diferente a lo que tenemos y eso es importante", añadió.

El técnico de Zaldibar también se refirió a los esquemas manejados por los dos equipos y reconoció la igualdad del juego, del que dijo que ambos emplearon un 4-4-2. "Con dos mediocentros cada uno de los dos, a ver quién ganaba más segundas jugadas para poder jugar en campo contrario, los dos delanteros de los dos equipos fuertes, para intentar entorpecer la salida o los despejes del rival, para poder jugar también en campo contrario" aclaró el director técnico azulgrana.

El entrenador armero señaló tras conseguir el Eibar un empate en Ipurua contra Osasuna, que las sensaciones que le deja el encuentro "no son malas", y consideró que se habían enfrentado a un equipo "que tiene muy claro lo qué hacer y lo ha hecho" y ellos no habían "sido capaces de poder pararles". El entrenador armero dijo que cree que en estos momentos los rojillos están mejor y espera que sus pupilos mejoren de cara al duelo ante el Sevilla; choque en el que no podrá estar el exfutbolista eibarrés Joan Jordán, que fue expulsado en Granada y previsiblemente deberá cumplir un partido de sanción.

Mendilibar valoró positivamente que la SD Eibar haya tenido la capacidad de poder parar y poder "de vez en cuando estar por encima" de Osasuna y de lograr que "no jugarán cómodos" y es por ello que las sensaciones son positivas para Mendilibar

En cuando al desarrolló del partido reconoció que Osasuna empezó "mejor que nosotros", si bien destacó que luego el Eibar "ha podido igualar". "Ha habido momentos en los que nosotros hemos estado más cerca del área contraria, pero creo que los porteros no han tenido que hacer gran cosa, Ha habido remates, pero la mayoría han ido fuera", detalló Mendilibar.