Chelsea-Sevilla FC: 'Mismo sitio y misma hora, pero ni rastro de aquel novato'

¿Qué pasa cuando uno alcanza sus sueños? Pues que, inmediatamente, comienza a soñar con cotas aún mayores que hasta ese momento ni siquiera podía imaginar. El Sevilla FC empezó a soñar a lo grande en Gelsenkirchen, Alemania, cuando consiguió el pase para su primera final de la UEFA, ahora llamada Europa League, competición que desde entonces ha ganado seis veces; la última; a sólo 40 kilómetros de la cuna de sus aspiraciones, en Colonia. Para ello, tuvo que dejar en el camino a equipos ingleses como el Wolverhampton (cuartos) y el Manchester United (semifinales) que le han convertido en tema de conversación durante el té de las cinco.

Y es ése poderoso estatus labrado en dos mágicas décadas lo que le hace llegar esta noche a Stamford Bridge siendo temido por el multimillonario Chelsea FC y ostentando un rol muy distinto al que tenía hace 13 años en la misma capital inglesa. El equipo nervionense debuta esta noche (21:00 h) en la Champions League 20/21 y lo hace en Londres, mismo lugar y misma hora del primer partido de su historia en el formato moderno de la máxima competición continental. Fue el 19 de septiembre de 2007, en el Emirates Stadium, y entonces los pupilos de Juande Ramos pagaron la novatada con un 3-0 ante el Arsenal de Arsene Wenger.

Hoy, el Sevilla llega a tierras británicas entre piropos del técnico 'Blue', Frank Lampard, y el recelo de su capitán, César Azpilicueta. "El Sevilla tiene nivel para competir en la Premier", aseguraba uno de los pesos pesados del club que más dinero ha invertido en fichajes en el último mercado estival. El internacional español recordaba cómo los de Eduardo Dato eliminaron a Wolves y United, equipo ante el que, curiosamente, también lograron su última victoria en la Champions: el 1-2 con doblete de Ben Yedder que silenció Old Trafford en 2018. Una sonada victoria que, a día de hoy, es la única victoria blanquirroja en siete visitas a tierras inglesas en competiciones europeas.

No obstante, este Sevilla no sólo ha crecido de manera meteórica, también ha madurado lo suficiente como no dejarse empachar de azúcar y tener muy presente el ejemplo del traspié liguero del sábado en Granada, en la primera derrota en 90 minutos en ocho largos y exitosos meses. Ha recordado que cualquier error se paga caro, por muy sólido que sea y por muy trabajado que esté el equipo. Y en Champions el riesgo de cometer errores aumenta. El inicio de la Fase de Grupos, desde luego, no admite otra cara que no sea la mejor. La de Colonia, la de Old Trafford. Se enfrentan los dos favoritos del E y los dos últimos campeones de la Europa League; pues cabe recordar que el Chelsea se la ganó en 2019 al Arsenal de Unai Emery.

Para esta glamurosa cita, Lopetegui se ha llevado a todos los jugadores que tiene disponibles; todos menos Koundé, positivo por Covid-19; Idrissi, que arrastra molestias; y Aleix Vidal, que no está inscrito en Europa. La sensible baja del central francés es la que más quebraderos de cabeza le da al técnico vasco, que maneja hasta tres alternativas: desde reubicar una vez más al siempre cumplidor Gudelj, a repetir con Sergi Gómez y a hacer rebutar a Rekik al lado de Bono, Navas, Diego Carlos y Acuña.

En ataque también habrá novedades con respecto a Granada, donde fueron suplentes Ocampos, De Jong y En-Nesyri. Entre Suso y Munir, el mejor del Sevilla en Los Cármenes, saldrá el acompañante del argentino y, previsiblemente, el neerlandés. Fernando, Jordán (que descansará en LaLiga) y Rakitic seguirán formando, salvo sorpresa, el centro del campo de un conjunto que buscará "quitarle el balón al Chelsea y ser protagonista".

Por su parte, Lampard, que cuenta con la baja por sanción de Marcos Alonso, trata de buscar también la reacción de una espectacular plantilla que no ha comenzado con buen pie la Premier y que el sábado se dejó dos puntos en casa en el alargue ante el Southampton (3-3), en un partido que ganaba 2-0 a la media hora. "Nos marcan cada vez que nos tiran", lamentó el inglés, admitiendo en sala de prensa que su equipo es tan temible en ataque (con Werner, Havertz, Mount, Pulisic...) como débil en defensa. Algo que intentarán aprovechar los nervionenses. Aquel corderito del Emirates luce ahora uniforme de lobo.



- Alineaciones probables:

Chelsea: Kepa; Chilwell, Zouma, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Ziyech, Havertz, Mount; y Werner.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Ocampos; y De Jong.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Estadio: Stamford Bridge.

Hora: 21.00 (M+ Liga Campeones 1).