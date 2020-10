El nuevo y ambicioso Chelsea será la primera prueba del Sevilla en Champions

El Sevilla volverá a disputar un partido de Champions dos años después y para la ocasión deberá vestir el esmoquin de las grandes noches, pues le tocará comenzar la fase de grupos enfrentándose al siempre complicado Chelsea en Stamford Bridge. El partido servirá, entre otras cosas, para comprobar si el Sevilla es capaz de mantener el gran nivel competitivo que mostró en la fase final de la Europa League y en la final de la Supercopa ante el Bayern. Comenzar la Champions ganando en Londres sería un golpe de autoridad importante para el equipo de Lopetegui, pero eso, como casi cualquier cosa en esta competición, no será nada fácil.

El Chelsea encara esta temporada con la ilusión por las nubes tras haber sido el gran agitador del último mercado. En plena crisis económica provocada por la pandemia, el conjunto 'blue' se gastó unos 248 millones de euros en reforzar su plantilla con fichajes de gran altura como los alemanes Werner y Havertz o el lateral Ben Chilwell. Todo ello con el objetivo de formar una plantilla que vuelva a pelear por todos los títulos posibles, con la Premier y la Champions como principal objetivo. El partido será un test exigente para el Sevilla, pero también para el Chelsea. La fiabilidad de los dos equipos se pondrá a prueba en un partido digno de esta competición.

Antecedentes

El Sevilla-Chelsea es un duelo inédito hasta la fecha. Será la primera vez que el Sevilla se mida con el conjunto londinense en partido oficial, y por consiguiente, la primera vez que pise el césped de Stamford Bridge en competición europea. El club hispalense ya se ha medido contra Bolton, Middlesbrough, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Leicester, Manchester United y Wolverhampton. En total han sido 17 partidos disputados con un balance de ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas con 29 goles a favor y 24 en contra.



Asi llega el Chelsea

Ziyech, Werner, Chilwell, Havertz, Thiago Silva, Mendy... El Chelsea no pudo fichar el pasado verano debido a la sanción que le impuso la FIFA y parece que el último mercado lo afrontó con ganas. El gran objetivo de Abramovich es formar un equipo que sea capaz de pelear la Premier a Liverpool y City, pero por lo que hemos visto en estos primeros partidos de liga al equipo de Lampard le queda aún mucho rodaje. De momento, de los cinco partidos que ha disputado en Premier ha ganado dos, perdido uno y empatado otros dos. En esos dos empates, además, dejando un mal sabor de boca. Ante el West Bromwich llegó a ir perdiendo 3-0 y en el último partido ante el Southampton, después de comenzar ganando 2-0, permitió que le empataran hasta en dos ocasiones (3-3).

Las dos únicas pruebas 'exigentes' que ha tenido hasta el momento el conjunto 'blue' fue el partido contra el Liverpool en la segunda jornada de la Premier, perdió 0-2, y el partido de octavos de EFL Cup contra el Tottenham, que perdió en los penaltis tras empatar a uno. De momento, la sensación que está dejando el equipo es exactamente la misma que dejó la temporada pasada. El Chelsea ataca muy bien, pero defiende muy mal. Cuando tiene el balón y cruza el centro del campo es un equipo vertical, rápido y con desborde capaz de generar peligro con facilidad debido sobre todo a la calidad de sus jugadores de arriba, pero sufre en transiciones defensivas y suele tener desajustes defensivos que le cuestan partidos.

La temporada pasada fue el tercer equipo que más goles marcó en la Premier (69) sólo superado por Liverpool y Manchester City, pero también fue el equipo que más goles encajó de los diez primeros clasificados (54). Su nivel ofensivo es envidiable, ya lo demostró la pasada temporada y más aún en esta con la llegada de sus nuevos fichajes, pero pocas aspiraciones importantes puede tener un equipo que, por muchos goles que marque, encaja con facilidad.



Tras probar en los primeros partidos con el 4-3-3, Lampard ha terminado consolidando el 4-2-3-1, el sistema con el que mejor rendimiento ha ofrecido el equipo.

Kepa le termina dando la razón a Lampard

A pesar de no confiar en él, como ya ha dejado entrever en más de una rueda de prensa, Lampard volvió a darle una oportunidad a Kepa en el último partido ante el Southampton, pero el meta vasco no la aprovechó. Volvió a cometer un error en un despeje que terminó costando un gol. Por esta falta de confianza en el portero español el Chelsea fichó en la recta final del mercado a Edouard Mendy. El meta galo fue una pieza fundamental en el Rennes que se clasificó para Champions la pasada temporada. Aunque no es uno de los grandes porteros del panorama europeo aporta mucha seguridad, sobre todo en el juego aéreo gracias a su 1,96 de altura. Si consigue llegar a tiempo al partido, está lesionado, lo normal es que Mendy ocupe la portería ante el Sevilla. Si no consigue llegar jugaría Kepa.

La defensa sigue dejando muchas dudas...

El problema defensivo empieza a ser una cosa seria en Stamford Bridge. Ya lo fue la pasada temporada y el Chelsea parece haber ignorado esto durante el mercado de fichajes. Para intentar solventar este problema llegaron Chilwell y Thiago Silva. El primero es un fichaje de garantías. Chilwell demostró el pasado curso en el Leicester que es uno de los mejores laterales zurdos de la Premier y está rindiendo a un gran nivel en este inicio de temporada, pero Thiago Silva hace tiempo que ya no está entre los mejores centrales de Europa. Su edad, 36 años, está ahí, y en partidos como ante el West Bromwich se le vio bastante lento e inseguro. El fichaje del brasileño es más bien un parche para una temporada que una apuesta seria.

Los dos mejores centrales con los que cuenta el Chelsea a día de hoy son Christensen y Zouma. Los dos jugaron en el último partido ante el Southampton y es la pareja que más ha repetido Lampard. Ambos podrían ser la pareja ante el Sevilla salvo que el técnico inglés termine optando por incluir a Thiago Silva, aunque este llega algo justo al partido. En la derecha estará Azpilicueta, pero no hay que descartar la entrada James en el once, algo más ofensivo que el español.

Jorginho y Kanté para todo

El centro del campo es la única parcela del campo que no ha cambiado tras el mercado de fichajes. La pareja Jorginho-Kanté sigue siendo la elección predilecta de Lampard en su 4-2-3-1. Jorginho ya lleva dos temporadas rindiendo a un gran nivel en el Chelsea y esta la ha comenzado con la misma sintonía. Es la brújula, el timón, el jugador que le da sentido al juego cuando el balón pasa por sus botas. Poco a poco se ha ido erigiendo como un líder y cada vez destaca más.

De Kanté poco se puede decir que no se sepa ya, es un fantástico recuperador, realiza un despliegue físico impresionante en cada partido y cada vez se le ve mejor con el balón en los pies. Lampard también tiene la opción de incluir a Kovacic, aunque lo normal, teniendo en cuenta la dificultad del partido ante el Sevilla, es que opte por su centro del campo de confianza.

El ataque, el gran fuerte del Chelsea

La gran joya de la corona del conjunto londinense, su ataque. El año pasado fue el tercer máximo goleador de la Premier y esta temporada va por la misma línea. A los fichajes de Werner y Havertz, los dos jugadores alemanes más prometedores de la Bundesliga, hay que sumar el potencial ofensivo que ya tenía el Chelsea. Hablamos de grandes jugadores jóvenes con mucho talento y atrevimiento, jugadores como Abraham, que anotó 15 goles la pasada temporada, Pusilic y Hudson-Odoi, que destacan por su desborde o el joven Mason Mount, un jugador de enorme talento que fue una de las revelaciones de la pasada temporada y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Por el momento Lampard no termina de tener un ataque fijo. A veces opta por colocar a Werner en punta y otras lo coloca en banda izquierda situando a Abraham como '9'. Havertz parece que ya se está consolidando como mediapunta en su once, pero a veces también le sitúa en banda izquierda para colocar a Mount en esa posición. Por la banda derecha están empezando a entrar en el equipo Hudson-Odoi y Pulisic. Lampard está probando diferentes combinaciones en los primeros partidos de la temporada para ver cuál es la más eficaz.



No será una prueba fácil para el Sevilla, pero el conjunto de Lopetegui ya ha demostrado que es capaz de competir contra cualquier equipo del continente. Lo demostró en la fase final de la Europa League y lo demostró ante el todo poderoso Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa. En Stamford Bridge comienza por tanto otra andadura en la Champions de un Sevilla que espera, como mínimo, repetir otra noche histórica como la de Old Trafford.