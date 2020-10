Rodri responde a las graves acusaciones de Tutumlu contra Del Nido y él

El que fuera representante de futbolistas Bayram Tutumlu ha incendiado las redes sociales publicando unos audios a través de Twitter en los que acusaba al agente José Rodríguez Baster, 'Rodri', de intentar montar una supuesta estrategia junto con José María del Nido Benavente para recuperar el control del Sevilla Fútbol Club. El propio Rodri posteriormente se ha desmarcado de cualquier acusación a través de un comunicado pero el exrepresentante turco volvió a la carga.

"No le puedo decir la fecha pero esos audios no son de hace mucho tiempo, es verdad que pasó. En el audio se escucha claramente cómo Rodri sobornaba a Del Nido, no puedo dar más datos, si llega el momento los daré a la Fiscalía", ha comentado Tutumlu en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Rodri, a través de sus asesores legales, ha reusado por el momento a realizar declaraciones, pero ha respondido a estas gravísimas acusaciones de Tutumlu con un comunicado remitido, entre otros medios, a ESTADIO Deportivo. En la nota, el conocido representante alega "no tener relación alguna con Bayram Tutumlu desde hace dos años" y asegura que los audios publicados responden a una estrategia de "amenazas, acoso, calumnias e injurias" de la que se defenderá "en los tribunales". Asimismo, asegura que todo está en manos de sus abogados desde antes, incluso, de que fueran publicados esos sonidos y desacredita la acusación mencionando "el historial de problemas de todo tipo que ha tenido esta persona".



En cuanto al comunicado de Rodri y el silencio de Del Nido, Tutumlu ha comentado: "Puede hacer un comunicado, todos lo hacen, pero a ellos lo van a demandar la gente que está en el Sevilla, eso solamente es la punta del iceberg. Todavía tengo muchas cosas de mucha gente y los voy a denunciar a todos para que no estén en el fútbol. Yo soy kurdo y en el vocabulario de los kurdos no existe el miedo. Le he dado dos días a Del Nido para que salga y pida perdon al Sevilla y se retire del fútbol. ¿Por qué no sale a hablar? Quien calla otorga se dice en castellano. Rodri ayer sí lo hace y él se esconde, solo las cucarachas se esconden, pero yo se cogerlas".

Sobre los motivos que le ha llevado a publicarlo ahora, el turco lo tiene muy claro. "Decidí publicarlas porque Rodri estaba robando descaradamente a todos los clubes de España, entre ellos el Cádiz con Vizcaíno, el Valencia con Gracia o el Málaga. Así que decidí denunciarlo empezando con Del Nido. Un personaje como Del Nido no debe estar en el fútbol. Yo he representado a muchos jugadores pero ya estoy fuera del fútbol, mientras estuve vi muchas cucarachas. Esto sólo es el comienzo, hay cosas más gordas", ha advertido.