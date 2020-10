Un debut eclipsado por la polémica: "Miranda le puede dar mucho al Betis"

La derrota del Betis ante la Real Sociedad por 0-3 y el nuevo capítulo en el interminable serial de polémicas decisiones arbitrales en contra de los verdiblancos, han eclipsado por completo una de las pocas buenas noticias -si no la mejor- que se vivieron el pasado domingo en el Benito Villamarín: el ansiado debut de Juan Miranda con el primer equipo heliopolitano, un sueño que albergaba desde su más tierna infancia y que aplazó hace ahora seis años, cuando cambió la cantera de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para marcharse a crecer en La Masía del Barcelona y en todas las categorías inferiores de la selección española.

Miranda saltó al terreno de juego a falta de 15 minutos para el final del encuentro ante la Real, supliendo a Álex Moreno en el lateral izquierdo bético y, aunque el contexto no era el propicio para reivindicarse, sí dejó los primeros detalles de su capacidad. En el club tienen puestas muchas esperanzas en él y, como explicó Haro en su presentación, han dejado todo "encarrilado" para que el de Olivares se quede en La Palmera cuando acabe su año de cesión por parte del Barça.

En el Betis tienen muchas esperanzas en él y están convencidos de que Miranda va a triunfar en el club de sus amores. "Creo que es un movimiento interesante; es un jugador joven y que conoce bien la casa. Sería un traspaso acertado y que en el futuro puede dar mucho al Betis", opinó sobre esta operación el director de la cantera verdiblanca, Miguel Calzado.

En declaraciones al programa 'Minuto 91', de 7TV, Calzado también reivindicó el buen trabajo que viene haciendo la entidad para pulir jóvenes valores en el Betis Deportivo y los escalafones inferiores, siempre con el objetivo de poder seguir nutriendo al primer equipo con las hornadas de los sucesores de los Fabián, Loren, Junior, Francis, Aitor Ruibal, Paul... y tantos otros que consiguieron promocionar recientemente:

"Tanto en el filial como en los juveniles tenemos a varios jugadores que tienen condiciones para acabar en el primer equipo. Es fundamental que desde el club crean en el trabajo de la cantera, eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Si no lo hicieran, nosotros estaríamos trabajando en vano", añadió, antes de remarcar que "el flujo de canteranos que entrenan con el primer equipo es constante". "Lo que pasa que ahora lo tienen que hacer en grupos reducidos por los protocolos que exige la Covid", precisó.

De otra parte, Calzado se refirió a las jugadas polémicas del partido contra la Real y, sobre todo, no se explica cómo ni Estrada Fernández ni el VAR entendieron como penalti el agarrón con el Le Normand derribó y rompió la camiseta de Tonny Sanabria: "El árbitro pita falta previa y creo que, más que eso, lo que hay es una falta mutua. En esos casos se debe penalizar la más dura, y le partieron la camiseta a Sanabria. Algunas veces te dan los árbitros, otras te quitan. Nos tenemos que mirar a nosotros, no a los colegiados, que no nos van a dar nada", finalizó aportando un tono autocrítico que demuestra que ve legítimas las quejas, pero sabe que no les sirven como excusa.