Lainez, las ofertas rechazadas y su deseo de "ayudar"

Un cuarto de hora ante la Real y la prolongación en Mendizorroza. Ésa ha sido la participación de Diego Lainez en este arranque de temporada. Una campaña en la que fue tentado por hasta cuatro clubes de LaLiga y en la que el Betis -y él- recibieron dos suculentas ofertas de la Liga MX mexicana y la de la MLS estadounidense. A todas le dijo que no. El mediapunta azteca aún se ve con opciones de triunfar en España y en el club verdiblanco.

El futbolista, en las palabras a Cope, mandaba el mismo mensaje que viene dando durante los casi dos años que ya lleva en Sevilla: que sigue aprendiendo mucho pese a no jugar. Y que eso es su máxima prioridad ahora. "Creo que el objetivo siempre ha sido estar en el Betis y hacerlo de la mejor manera. Estoy aquí para ayudar al Betis. Si hubo o no ofertas ya pasó, estoy centrado en dar lo mejor de mí al equipo. El club me ha expresado su confianza en mi y en mi juego, yo también confío en el club y por eso seguimos aquí", aseguraba Lainez, al que, no obstante, le gustaría sentirse más protagonista en un equipo cargado de buenos jugadores en las posiciones que puede ocupar. "Obviamente querría jugar más, pero es algo que tengo que trabajar, ganarme un puesto. Y la clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca. Hay mucha competencia en la plantilla", admitía.

El mexicano, que hace unos días se estrenó como goleador con su selección, también habla maravillas de Manuel Pellegrini, un técnico que ha caído de pie en el plantel. "Es un técnico que le gusta aportar mucho al jugador. Siempre me aporta algo en el entrenamiento, también incrementa los puntos en los que lo haces mejor", afirma Lainez, quien cree que su evolución sigue siendo muy positiva: "En todos los puntos se puede mejorar: físico, mental y táctico. No hay que ponerse un tope. Yo trabajo para estar de la mejor forma, las decisiones las toma el míster y nosotros las acatamos".

Por otro lado, el ex jugador del América se refirió a LaLiga y a la 'conjura' dentro del vestuario para tapar la mala imagen ante la Real y traerse algo positivo del Wanda Metropolitano. "Somos un equipo muy exigente en el plantel. Tratamos de cambiar lo que ocurrió en el partido pasado y ahora buscamos dar lo mejor este fin de semana y traernos el mejor resultado posible en lo que está en nuestras manos".