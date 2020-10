Así vive Koundé su confinamiento: "Intento tomarlo con filosofía, pero es extraño"

El sevillista Jules Koundé se ha convertido en una baja inesperada para Julen Lopetegui, quien ha visto cómo el internacional francés dio positivo en coronavirus tras ir convocado con la selección sub 21 de Francia. Un inconveniente inesperado que el técnico vasco ha tenido que paliar como ha podido, a la espera de que el joven central francés vuelva a dar negativo en base al protocolo establecido por LaLiga.

Mientras, Koundé ha sido el protagonista del programa A Balón Parado de los medios oficiales del club. Pese a estar "asintomático" en casa, el joven zaguero francés reconoció que se siente algo aburrido y un poco tristón por las circunstancias: "Me encuentro bien dentro de las circunstancias. El tiempo en casa se hace muy largo; estoy esperando un test negativo. No he perdido ni el olfato".

"Es un sentimiento un poco raro", dice el central, quien reconoce que no tiene ganas de casi nada: "No sé qué voy a cenar. Tengo a mi cocinera, que viene pero no entra en casa. Me lo deja todo en la puerta, no tenemos contacto ninguno. Pero sigue cocinando para mí. La verdad es que no tengo muchas ganas. Es un sentimiento un poco raro; me encuentro bien, pero echo mucho de menos el fútbol y los compañeros", apostilla.

Sobre sus sensaciones, dice: "Sí, estoy un poco triste. Intento tomarlo con filosofía; tener paciencia. Pero es diferente al confinamiento, donde estuve aquí sólo en casa durante dos meses. No había fútbol; todo el mundo en la misma situación. Ahora mismo estoy yo sólo; viendo a los compañeros, mucho fútbol. La verdad es que estoy durmiendo un montón. Pasa el tiempo y no hay muchas cosas que hacer".

Por ello, Koundé destaca que el partido frente al Chelsea lo vio "tranquilito en casa". "Es una sensación muy extraña. No me gusta mucho sentirme fuera. Porque tú no estás participando, aunque sea antes o cualquier rol que pueda tener los jugadores: titulares, suplentes... No, tú te siente en casa. Es un sentimiento muy raro, pero muy contento del resultado, del partido que hicimos", apostilla el zaguero.

"Hay días en los que te encuentras bien y otros que son un poco más difícil. Hoy es un día de esos. Pero creo que estoy más cerca de volver con el equipo y que lo peor ha pasado ya. Estoy bien y estoy entrenando en casa para volver al mismo nivel de antes".