El acta del polémico Clásico revela que los árbitros tenían al Betis en el subconsciente

La polémica desatada en el Clásico celebrado este sábado en el Camp Nou está dando mucho que hablar y ha trasladado la polémica hasta el Benito Villamarín de Sevilla. El Barcelona clama contra el arbitraje de Martínez Munuera y la decisión del VAR en el penalti de Lenglet a Sergio Ramos y el Real Madrid replica reclamando otra pena máxima no señalada con los mismos protagonistas.



El agarrón de Lenglet a Ramos hizo explotar en redes sociales, más aún que a merengues y culés, a un beticismo que asistía atónito a una acción idéntica a la reclamada por el Betis en la derrota de la semana pasada contra la Real Sociedad. Entonces, el VAR estimó que el agarrón de Le Normand sobre Sanabria, que a diferencia del central madridista acabó con la camiseta destrozada, no era merecedor de una pena máxima.



La indiscutible similitud de ambas acciones quizás no sirva para resolver si el Madrid tuvo o no ayuda arbitral para ganar en el Camp Nou (1-3), pero resulta evidente que las decisiones en el Clásico vuelven a poner de manifiesto el debate que existe en toda la geografía española sobre lo desconcertantes (y sospechosos) que resultan los constantes vandazos en el criterio a aplicar. En cada partido se ve una cosa distinta y la paciencia se agota.



No obstante, no sólo el Betis tiene en mente a los colegiados. Por lo visto, el estamento arbitral también tiene en el subconsciente al club verdiblanco, como ha puesto de manifiesto la cuenta de @2010MisterChip, que ha compartido un llamativo error en el acta del Barcelona-Real Madrid: según Martínez Munuera, el Clásico se disputó en el Benito Villamarín de Sevilla y no en el Camp Nou de la Ciudad Condal. Las mofas, como cabía esperar, llueven en las redes sociales.





El Real Madrid NO ganó ayer en el Camp Nou. Sigan fiándose de las actas. pic.twitter.com/HBteYWUupm — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 25, 2020