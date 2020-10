A los rivales del Sevilla en la Champions tampoco les fue nada bien en esta jornada liguera

El preocupante e inesperado batacazo del Sevilla FC, que este pasado sábado perdió en casa frente al Eibar (0-1) en su tercer partido seguido sin marcar, encuentra el consuelo en el regreso de la Champions League la próxima semana. La segunda jornada en el Grupo E, el próximo miércoles, permitirá a los de Julen Lopetegui pasar rápido esta desagradable página y centrarse en la visita del Rennes al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con el mismo objetivo, ahogar en Europa las penas domésticas, acudirán a la segunda cita de la Fase de Grupos los tres rivales del Sevilla, que han completado un fin de semana aciago para todos ellos. Ninguno de los cuatro fue capaz de hacerse con el triunfo y eso que a tres de ellos les tocaba jugar como locales.

El del Chelsea, que cedió otros dos puntos y sólo fue capaz de empatar ante el United, fue el resultado más positivo de los cuatro. Rennes y Krasnodar, como en el caso de los nervionenses, sufrieron sendas derrotas en casa que les alejan de los primeros puestos de la clasificación en Francia y Rusia, respectivamente.

Amadou muestra el camino para doblegar al Rennes



El mediocentro franco-camerunés Ibrahim Amadou, cedido por el Sevilla en el Angers hasta final de temporada, jugó en la noche del viernes su segundo partido con su nuevo equipo, siendo una vez más titular y completando los 90 minutos en la victoria en el Roazhon Park ante el Rennes por 1-2. El ex del Celta Boufal y Fulgini dieron la vuelta al marcador, inaugurado por el local Honou.

El técnico del Rennes, Julien Stephan, apenas reservó efectivos para la cita del miércoles ante el Sevilla. Jugadores como exblanquirrojo Steven Nzonzi, el pretendido Hamari Traoré, el mediático Camavinga o el autor del momentáneo 1-0, Honou, fueron titulares.

También la dupla de centrales Da Silva-Aguerd, que evidenciaron sus problemas de velocidad para corregir acciones que les pillan fuera de zona, o el atacante Doku, que no está teniendo el mejor inicio de curso posible. Otros puntales como Borigeaud salieron en la segunda mitad, buscando una reacción que no llegaría.

El Krasnodar pierde el liderato ruso



El argentino Ezequiel Ponce lideró el triunfo en Krasnodar del Spartak Moscú (1-3), que se situó como líder de la Liga de Rusia que este fin de semana alcanza la duodécima jornada. El cuadro del alemán Domenico Tedesco encontró en el argentino la llave para superar a un rival que sólo ha logrado ganar uno de sus cuatro últimos encuentros.

El conjunto de Murad Musaev, que será el tercer rival del Sevilla en la Liga de Campeones, se encontró con un marcador muy adverso en media hora. Ezequiel Ponce abrió el partido en el minuto 13 y una acción del argentino culminada por el nigeriano Victor Moses amplió la renta visitante antes del descanso. El Krasnodar recuperó parte de sus opciones a la hora de partido, cuando el papuano Jacob Sabua acortó distancias pero el gol del sueco Jordan Larsson a ocho del final terminó por echar por tierra las opciones del equipo local.

El Spartak de Moscú, beneficiado por la derrota del Zenit ante el Rubin Kazan (1-2) asaltó el liderato de la Liga de Rusia mientras que el Krasnodar queda anclado en el ecuador de la clasificación.

El Chelsea sigue atascado

El Manchester United y el Chelsea se atascaron en Old Trafford (0-0), en un duelo espeso, sin grandes ocasiones y con dos equipos más pendientes de no perder que de sumar los tres puntos. Lo más destacable de la cita fue el debut de Cavani en los locales y la polémica suscitada por un claro penalti de Maguire a Azpilicueta que no fue señalado por el árbitro ni por el VAR.

El United no rentabilizó el dominio que tuvo y el meta 'Blue' Edouard Mendy se convirtió en el mejor de los hombres de Lampard. El Chelsea, tras empatar el pasado martes contra el Sevilla, volvió a quedarse sin marcar. No encontró argumentos al desembolso por los alemanes Timo Werner y Kai Havertz, que formaron el ataque visitante junto al estadounidense Christian Pulisic.

Los tres fueron sustituidos en el tramo final.

El empate es insuficiente para las aspiraciones de ambos. El Chelsea se distancia cada vez más de un liderato que pretende y el Manchester United forma parte de la zona baja de la clasificación, distante de la zona europea de la Premier League.