Este Nabil no es el Fekir que reclama el Betis

El Betis quiere más de Fekir y así se lo ha hecho saber el propio Pellegrini al internacional francés. El campeón del mundo está llamado a ser el hombre de referencia del actual proyecto verdiblanco, y por ahora sólo ha conseguido serlo a chispazos. Debe y tiene que ser más regular, como el própio técnico chileno ha indicado públicamente en alguna ocasión.

"Él mismo sabe que tiene que hacer más dentro del campo, ojalá se encuentre con su fútbol lo antes posible. Todos esperaban muchísimo. Ha tenido una pretemporada complicada, yo creo que él consciente de que tiene que mejorar. Tiene toda la confianza del cuerpo técnico y esperamos que levante su rendimiento en los próximos partidos". Sin embargo, el bueno de Fekir aún no se ha encontrado del todo consigo mismo. Y así lo demuestran sus números, que no son del todo malos. Pero que no están aún a la altura de lo que se le presupone a un futbolista de su talla.

Habiendo participado en los siete partidos que ha disputado el Betis, el talentoso futbolista bético ha completado de manera íntegra los últimos tres encuentros disputados (Valencia, Real Sociedad y Atlético). Un primer paso para tomar la senda solicitada por Pellegrini, quien se vio obligado a darle sólo una hora de partido o poco más de juego en los tres enfrentamientos anteriores (Valladolid, Real Madrid y Getafe).

Fekir suma un gol y una asistencia, pero sigue lejos de sus promedios como bético durante su primer año en España. De hecho, está prácticamente por debajo en todos, como resaltan las estadísticas. Pese a que la portería nunca ha sido su fuerte, este año promedia 0'1 tantos por partido, frente a los 0'2 del curso pasado. También está por debajo en lo que a tiros por encuentro se refiere: 1'4, frente a 2'4 durante la 19/20.

Lo más preocupante, sin embargo, no es eso, sino que viene en lo referente a su punto fuerte. Inteligente, llamado a ser uno de los jugadore que mueva al equipo entre líneas a la hora de ir al ataque, Fekir sólo promedia hasta la fecha 0'6 pases clave por partido este año, frente a los 1'3 del curso pasado. Es decir, justo la mitad. Y es que también ha bajado su rendimiento a la hora del regate, su otro punto fuerte: 2'4 por encuentro, frente a 3'1 del año pasado.

Todo ello, a pesar de que Fekir busque más la pelota este curso, con 55 balones tocados por partido frente a los 52 del año pasado. Y es que todo esto, quizá, también explica que Fekir sea hoy por hoy el tercer jugador de LaLiga (19) que más faltas comete, sólo superado por Merino (23, real Sociedad) y Javi Galán (Huesca, 21). Este Nabil no es el Fekir que reclama el Betis.