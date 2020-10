Loren toma la delantera en el Betis

Disputadas ya siete jornadas, existen evidencias suficientes para asegurar que Pellegrini tiene un problema serio en ataque por la sequía de los tres delanteros de los que dispone, sin contar a Juanmi, en el que no piensa como referencia arriba, sino como un complemento partiendo desde banda. El chileno ha probado ya con todas las opciones disponibles y de momento ninguna ha funcionado, lo que se refleja en que ninguno de los puntas ha visto puerta todavía.

Borja Iglesias, Sanabria y Loren siguen con el casillero a cero, lo que ha lastrado a un Betis que genera ocasiones pero que no termina de materializarlas, como ocurrió contra el Atlético de Madrid, que en la segunda parte sentenció. Hasta ahora ha sido Sanabria el que ha gozado de más minutos, con un total de 370 y es el que ha estado más cerca del gol, de hecho le anularon uno de forma muy polémica contra la Real.

No obstante, no fue él el que arrancó como titular con Pellegrini, sino un Borja Iglesias que de momento sigue en la tónica del año pasado, con ganas y trabajo pero sin generar ni ver portería. El gallego ha jugado 263 minutos y no se ha ganado el puesto. El que menos opciones ha tenido hasta ahora ha sido Loren, lastrado también por su positivo en Covid. El marbellí sólo ha pisado el césped durante 93 minutos y nunca ha partido de titular, mostrándose muy activo cuando ha entrado al campo.

Por ello, ante la ausencia de gol y la puntería evidenciada por Loren en años anteriores, la posibilidad de que ocupe la punta de lanza ante el Elche gana enteros, vía respaldada completamente por la afición. Es, al menos, lo que se desprende de la encuesta realizada por ESTADIO, en la que se pregunta a qué delantero debe darle la titularidad Pellegrini ante los ilicitanos.

Los participantes apoyan de forma masiva a Loren,con un 77% de los votos, seguido muy de lejos por el 14% de Sanabria y el 9% de los que le darían una nueva oportunidad a Borja Iglesias.