"Con la calidad que hay arriba, el gol va a llegar seguro".

El zaguero Marc Bartra ha sido el protagonista este miércoles en los medios oficiales del Betis, donde se ha referido a este inicio de temporada que el cuadro verdiblanco ha experimentado, alternando actuaciones muy brillantes con otras no tanto: "Desde que ha empezado LaLiga hemos tomado dos caminos. Uno, el de hacer las cosas muy bien y que nos ha dado tanto; otro, que es el que tenemos que coger menos con el paso de las jornadas, cuando el equipo esté más rodado".

Por ello, Bartra considera que el reto del equipo ahora, a nivel colectivo, es el de conseguir la regularidad: "Es lo que te hace estar lo más arriba posible. Estamos en un club que al haber tanto sentimiento, pasas por una montaña rusa emocional. Encajamos y eso lo que nos tiene que hacer es más fuerte, no frustrarnos o bajar los brazos. Hoy día es muy difícil ganar partidos y entre todos, con una buena mentalidad, seguir el camino y tomarlo como una final cada partido. Darle esa importancia al encuentro que viene, que es el importante de verdad".

En relación al encuentro de este fin de semana, ante el Elche, Bartra destacó el buen papel que viene desempeñando el conjunto ilicitano en su regreso a LaLiga: "Sus números y sensaciones son buenas. Tengo allí a un amigo como Barragán; están en un buen momento. Hay que tener claro que nadie te regala nada y que hay que dar la mejor versión del equipo para ganar el partido. Hacer lo que nos pide el míster e ir a por ello, a sacar los tres puntos que son vitales".

También se ha referido Bartra a otras cuestiones de la actualidad del Betis



- Confianza de Pellegrini: "Intento cuidarme todo lo posible para estar disponible si el míster lo decide. Es verdad que vengo de dos equipos jugando dos o tres partidos por semana y jugando muchos minutos. Con la edad que tengo, que me conozco mejor, intento estar lo mejor en lo físico y en lo mental para rendir. Y el míster también está encima de mí para potenciarme. Intento hacer lo que él me pide".

- ¿Qué le pide el míster?: "A nivel de las condiciones que tengo para defender. Las tengo que seguir aprovechando y esa es la mentalidad, de mandar desde atrás. Liderar un poco, ahora que no hay público; que el equipo te escuche y que se sienta seguro contigo. Defender, y también con el balón. Lo que me pide el míster es muy parecido a lo que me pedía el entrenador que tuve en mis mejores años en el Barça, que es el Tata Martino. Se asemeja bastante a lo que me pide, y la experiencia que tiene hace que saque lo mejor de cada uno".

- El camino a seguir por el Betis como equipo: "Creo que cuando nos hemos puesto por delante, luego a los equipos le ha costado mucho hacernos gol. Es importante someter al rival y ponernos por delante".

- ¿Qué hay que cambiar o potenciar?: "Sabemos cuál es el camino. Falta que no lo creamos de verdad y a que a nivel ofensivo, con balón; con esa determinación necesaria. Tenemos mucha calidad arriba, jugadores muy buenos; jugadores que tienen gol".

- La defensa y el ataque: "Defendemos todo el grupo, estamos compactos. Hay que coger confianza y que eso siga siendo así. Lo más importante en este caso es que sepamos lo que quiere el míster. Él nos lo sabe enfocar bien. Con el paso de las jornadas, va viendo qué más hay que potenciar y qué hay que mejorar. Se está yendo por ahí. Se pueden potenciar cosas y mejorar otras. Hemos dejado más porterías a cero en estas jornadas que en tiempos pasados. Eso dice mucho de cómo se ha estado trabajando, con todo el equipo implicado. También es verdad que cuando hemos perdido, hemos encajado más de lo normal. Y en eso debemos mentalizarnos también. Seguir querer haciendo gol, pero sin volvernos locos. Con la calidad que hay arriba, el gol va a llegar seguro".

- Las decisiones arbitrales: "Al final, en el fútbol, hoy en día, hay muchas cosas que influyen. Sólo nos enfocamos en lo que podemos controlar".