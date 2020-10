Koundé: "No me gustó cómo acabamos, debimos seguir buscando el segundo gol"

Jules Koundé regresaba a la titularidad con el Sevilla Fútbol Club tras superar la Covid-19 y el equipo volvió a dejar la portería a cero y a ganar. "Me he encontrado bien, con buenas sensaciones con la pelota y defendiendo. Hice un buen trabajo en casa para volver al máximo", ha admitido el francés, que analizó así el partido: "Hicimos una muy buena primer parte y también los primeros 15 minutos de la segunda. No me gustó cómo acabamos porque debimos seguir buscando el segundo gol para estar más tranquilos, pero hemos acabado bien".

Pese a la gran cantidad de ocasiones falladas, Koundé prefirió ver el vaso medio lleno: "Estamos contentos por generar muchas ocasiones, faltó muy poco para que entraran algunas más pero siempre procuramos tener ocasiones y esperamos que los próximos partidos sean igual".

Por último, el francés se congratuló por haber podido debutar por fin en la Champions League: "La Champions es la competicion más bonita, cada niño la quiere jugar y es un sueño. Ahora vamos a disfrutar de ella y pelearamos el primer puesto, vamos a por todas".