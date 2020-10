Se avecina un problema serio para Pellegrini por las bajas.

A principios de semana se vislumbraba luz al final del túnel en cuanto a las ausencias, sobre todo en la retaguardia, pero, a medida que se acerca el partido, se alejan las buenas noticias y se avecina un problema serio para Pellegrini, con ausencias en la banda derecha que obligarán a restructurar una retaguardia que lleva varios partidos haciendo aguas.



El pasado martes Emerson apareció en el césped para hacer trabajo de readaptación, lo que se antojaba un paso muy positivo de cara a su recuperación para el Elche, pero en los días siguientes no ha habido una evolución positiva y esta mañana tampoco ha salido al campo con el resto del grupo, lo que, a falta de tres días para el arranque del choque, complica la presencia del brasileño.



El técnico chileno cuenta con la baja segura de Martín Montoya por lesión, por lo que, si Emerson no llegara, tendrá que buscar fórmulas alternativas que podrían suponer trastocar la zaga, desplazando a Bartra, como ya hizo ante el Getafe, o a Mandi. Esto dejaría un hueco en el eje que en circunstancias normales ocuparía Sidnei, si bien tampoco trabajó de inicio con el resto, por lo que se estrenaría como titular Víctor Ruiz. Otra opción es repetir el planteamiento contra la Real, con Aitor Ruibal de lateral derecho.



Tampoco iniciaron la sesión Guardado, cuya posible ausencia impediría la opción de retrasar la posición de un mediocentro en el caso de que apostara por un central como lateral, ni Juanmi Jiménez. Por ende, no ha habido novedades en cuanto a la enfermería en un entrenamiento con un escenario diferente al habitual de forma parcial, pues tras arranque en la ciudad deportiva se continuó en el Benito Villamarín de cara a preparar el partido del domingo contra el Elche.



En las instalaciones de la Avenida de Italia, los de Pellegrini han disputado un partidillo contra el filial para trabajar el apartado táctico e insistir en diferentes conceptos con vistas a la visita de los ilicitanos, partido en el que los heliopolitanos están obligados a ganar.