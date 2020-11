Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus

12:30 UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE LOGROÑO LIMPIAN LOS DESTROZOS TRAS LOS DISTURBIOS

Una veintena de adolescentes de Logroño se han organizado para limpiar, desde primera hora de este domingo, los destrozos de los incidentes ocasionados en la tarde-noche de ayer en la capital riojana y recolocar el mobiliario urbano dañado por los disturbios ocasionados por unos 150 radicales, en su mayoría jóvenes.

El autor de la iniciativa es Pablo Alcalde, un joven de 16 años e hijo de una barrendera, que ha detallado a Efe que, al ver ayer lo que estaba ocurriendo, lo que ha calificado de "vergonzoso", empezó a movilizar a su grupo de amigos a través de las redes sociales para intentar organizarse y dar un ejemplo a la ciudadanía de Logroño porque "no todos los jóvenes somos iguales".

Alcalde, quien estaba en la zona cuando ocurrieron los hechos y se fue a casa "porque daba miedo", ha añadido que le sorprendió la respuesta que ha tenido su iniciativa y esta mañana, a las 09:00 horas, se han congregado un grupo de veinte jóvenes en el céntrico Paseo del Espolón, todos de ellos provistos con mascarillas, guantes, bolsas de plástico y algunas escobas que han comprado para limpiar los destrozos.

Este joven, estudiante de Bachillerato en el IES Batalla de Clavijo de Logroño, ha precisado que la ciudad ha amanecido "bastante limpia", pero, aun así, ha recalcado que había, en la zona de los contenedores donde ocurrieron los disturbios, cascotes de cristal de botellas, cristales, piedras, cargas de petardos y de bengalas empleadas por los radicales, así como alcantarillas desplegadas de su lugar.

También han colocado parte de los paneles de una exposición ubicada en el Paseo del Espolón y que los violentos destrozaron.

"No todos los adolescentes somos iguales. Hay jóvenes que tenemos conciencia de lo que está ocurriendo y lo sucedido en la tarde-noche de ayer no fue una manifestación, sino un acto vandálico", ha enfatizado, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento al resto de jóvenes que se han sumado a esta iniciativa.

La madre de este joven, quien es barrendera desde hace 16 años, ha señalado a Efe que se siente "muy orgullosa" de su hijo y casi no le ha sorprendido lo que ha hecho con sus amigos porque "le conozco, sé lo bueno que es".

"Ha querido algo por mi y por mis compañeros porque sabe que no toda la gente valora la labor y el trabajo de limpieza que desarrollamos todos los días".

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en un tuit, ha valorado esta iniciativa y ha dicho: "sois la imagen de cómo es la sociedad española: única y comprometida con el bien común. Gracias".

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también el red social de Twitter, ha señalado que "la juventud de nuestro país es esto: generosidad, responsabilidad, compromiso. Valores que nos engrandecen como sociedad", a lo que ha añadido "gracias por vuestra admirable reacción hoy en La Rioja".

"Nuestra fuerza está en poder contar los unos con los otros. Sigamos combatiendo al virus con unidad", ha subrayado.

10:00 LA POLICÍA CREE QUE HAY GRUPOS PROFESIONALES DE ALBOROTADORES TRAS LOS DISTURBIOS

La Policía cree que detrás de las protestas que las noches pasadas se produjeron en ciudades como Madrid, Barcelona, las capitales vascas, Burgos o Santander están grupos profesionales de alborotadores y que no hay una organización que las coordine a nivel nacional. Fuentes policiales han indicado a Efe que, por el momento, son minoritarias, y que al amparo de esas movilizaciones convocadas por las redes en contra del toque de queda por la pandemia del coronavirus se cuelan grupos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda, además de ultras del fútbol, como los Bukaneros (hinchas ultras del Rayo Vallecano) o los seguidores más violentos del Racing de Santander, por poner dos ejemplos.

Independientemente del resultado de las investigaciones que se llevan a cabo sobre los disturbios ocurridos en estas ciudades, la Policía no tiene constancia de que haya una 'mano negra' que las convoque a nivel nacional para aglutinar a los más violentos.

10:30 LA PANDEMIA ALCANZA EL RÉCORD DE CONTAGIOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas su récord diario de casos en toda su serie histórica, con 565.797 contagios en las últimas 24 horas y eleva el total a más de 45,6 millones de personas contagiadas y 1,18 millones de víctimas mortales, según el balance actualizado a este sábado por la Universidad Johns Hopkins. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya 29,6 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19. India encabeza el listado, con más de 7,43 millones de pacientes curados.

10:00 EL PRESIDENTE DE BRASIL ASEGURA QUE LA PANDEMIA ESTÁ TERMINANDO

Aunque ayer murieron 508 personas y Brasil roza las 160.000 muertes, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha asegurado en un encuentro con simpatizantes que la pandemia del coronavirus se está "terminando". Pese a haberse contagiado él mismo, Bolsonaro ha restado importancia siempre a la pandemia del coronavirus a la que llegó a calificar como "una gripecita" y ahora está abogando por evitar que la vacuna sea obligatoria en el país.

Esta campaña del presidente ha desembocado en un pulso con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, al que, según ha recogido el diario local 'Folha', ha calificado como "autoritario" y le ha acusado de querer vacunar rápido a los ciudadanos del estado que gobierna para así atribuirse "el fin de la pandemia".

10:00 LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA



Según el Ministerio de Sanidad, las cifras totales de casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa son 1.185.678; mientras que los muertos con test positivo a 30 de octubre ascienden a 35.878. Por comunidades:



130.191 en Andalucía (2.470 muertos)

(2.470 muertos) 56.181 en Aragón (1.654 muertos)

(1.654 muertos) 11.795 en Asturias (437 muertos)

(437 muertos) 18.361 en Baleares (362 muertos)

(362 muertos) 17.263 en Canarias (282 muertos)

(282 muertos) 9.699 en Cantabria (252 muertos)

(252 muertos) 64.042 en Castilla-La Mancha (3.425 muertos)

(3.425 muertos) 81.036 en Castilla y León (3.599 muertos)

(3.599 muertos) 228.000 en Cataluña (5.991 muertos)

(5.991 muertos) 1.571 en Ceuta (19 muertos)

(19 muertos) 61.592 en la Comunidad Valenciana (1.773 muertos)

(1.773 muertos) 19.307 en Extremadura (714 muertos)

(714 muertos) 33.222 en Galicia (904 muertos)

(904 muertos) 306.335 en Madrid (10.419 muertos)

(10.419 muertos) 2.745 en Melilla (12 muertos)

(12 muertos) 34.363 en Murcia (317 muertos)

(317 muertos) 32.150 en Navarra (703 muertos)

(703 muertos) 65.315 en el País Vasco (2.082 muertos)

(2.082 muertos) 12.510 en La Rioja (463 muertos)

09:30 NUEVOS DISTURBIOS EN LAS CALLES CONTRA LAS RESTRICCIONES POR LA COVID-19

Continúan los disturbios en las calles, como forma de protesta contra el toque de queda y las medidas llevadas a cabo por los gobiernos regionales para atajar la covid-19. Si la noche del pasado lunes tocó en Sevilla, donde en el barrio de Pino Montano varias decenas de jóvenes protagonizon los primeros actos violentos, lanzando bengalas, cohetes y quemando varios contenedores, ahora ha tenido lugar en las calles de Burgos y Barcelona.



20:00 LA RINCONADA SE VUELCA CON LOS NUEVOS AFECTADOS POR EL ESTADO DE ALARMA

"En los próximos días habilitaremos desde La Rinconada una cantidad extraordinaria en torno a un millón de euros para garantizar ayudas sociales para aliviar la situación de muchos hogares, así como para establecer un nuevo Plan de Ayuda a Autónomos afectados por la pandemia que todos estamos sufriendo; intentaremos seguir priorizando en lo que importa. Gracias. Cuidémonos", anunciaba este viernes el alcalde socialista del municipio de La Vega, Javier Fernández, quien añadió, a petición de una vecina rinconera, que su equipo técnico estudiará "de manera proactiva" su petición de que las ayudas lleguen a otros trabajadores diezmados por la crisis aunque no sean autónomos.

19:30 SANIDAD NOTIFICA UN NUEVO MÁXIMO CON 25.595 CONTAGIOS Y 239 MUERTOS



Casi 41 millones de españoles, el 87% de la población, no podrán salir de sus comunidades en el puente de Todos los Santos tras el cierre perimetral de 13 autonomías, así como el confinamiento de 23 municipios de Galicia y 11 localidades en Extremadura. Eso sí, las salidas por carretera de Madrid subieron en la víspera un 16% respecto a un jueves normal. El Ministerio de Sanidad ha notificado 25.595 nuevos casos de covid, 9.723 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de los contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 1.185.678, y la de muertos, a 35.878, 857 en los últimos 7 días y 239 más desde las cifras reportadas ayer. Sanidad ha observado un incremento de los brotes originados en residencias, si bien el 80 por ciento siguen produciéndose en el ámbito social, es decir, en reuniones familiares y de amigos, la mayoría son de pequeña magnitud y con menos de 10 casos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que con las medidas que el estado de alarma pone en manos de las comunidades para "estabilizar, doblegar y mantener baja" la curva de contagios de covid-19 no sea necesario establecer confinamientos domiciliarios, que no contempla el decreto. Así lo ha dicho Illa este viernes en rueda de prensa en la que ha explicado los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de su departamento y en la que ha subrayado que el decreto de estado de alarma no establece que ni el Ministerio ni el Gobierno tengan que autorizar nada, sino que indica que las comunidades tienen que comunicar las medidas que adopten.

16:20 LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA REFUERZA EL SISTEMA DE BOMBEROS

La Diputación de Sevilla ha reforzado el Sistema de Bomberos para sumar en la contención de la pandemia en la provincia, con la incorporación de 33 efectivos y tres operadoras de emergencia, que hoy han tomado posesión. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, acompañado por la diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota, han dado la bienvenida a unos efectivos que contribuyen a aumentar progresivamente la plantilla de los bomberos funcionarios de la provincia "para ir consolidando la dotación del Consorcio Provincial, en función de la disponibilidad presupuestaria".

15:00 SEVILLA ALCANZA SUS PERORES REGISTROS DE LA PANDEMIA



El primer día del confinamiento de la provincia se estrena con un doble récord negativo. En las últimas 24 horas se ha notificado la cifra más alta de contagiados en Sevilla, con un total de 1.496, además de fallecidos, con 14. Con los nuevos contagiados, Sevilla sobrepasa ya los 30.000

14:00 CINCO FALLECIDOS EN LA RESIDENCIA MADRE DE ÉCIJA



La residencia Madre de Écija (Sevilla), ubicada en la calle Ancha del municipio, ha registrado cinco fallecidos en las últimas horas, lo que eleva el total de muertes hasta seis, como consecuencia del brote de coronavirus detectado en el centro de mayores el pasado día 15 de octubre.

13:30 ANDALUCÍA SUPERA LOS 5.000 POSITIVOS POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO

Andalucía suma este viernes 30 de octubre 5.104 casos de coronavirus confirmados por pruebas PCR y test de antígenos, segundo día consecutivo por encima de los 5.000 casos después de que el jueves se registraran 5.202 positivos, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabilizan 39 muertes en 24 horas, ocho más que la víspera.

12:45 INYECCIÓN DE 50 MILLONES PARA LA SANIDAD ANDALUZA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comunicado este viernes que la partida de 117 millones de euros para obras en infraestructuras sanitarias se verá incrementada con 50 millones de euros "con el fin de reforzar los servicios ante la pandemia".

10:30 SALVADOR ILLA PIDE A LA CIUDADANIA QUE SE QUEDA EN CASA EN EL PUENTE



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que la ciudadanía española "está cansada por llevar meses de esfuerzo y sacrificio" en la batalla contra la pandemia de COVID-19, pero les ha pedido, no obstante, que se queden en casa este puente del 1 de noviembre.

"Somos conscientes de que la ciudadanía está cansada por llevar meses de esfuerzo y sacrificio. Pero no es el momento de relajar medidas", ha señalado este viernes el responsable del departamento ministerial a través de un mensaje en redes sociales, coincidiendo con el comienzo de las festividades por el Día de Todos los Santos, que se celebra este domingo.

08:30 CHINA REGISTRA 53 CASOS NUEVOS ASINTOMÁTICOS Y UN NUEVO POSITIVO DE TRANSMISIÓN LOCAL



Las autoridades sanitarias chinas han registrado este viernes un nuevo caso de coronavirus de transmisión local y 53 nuevos asintomáticos, de los cuales 39 son importados. El Ministerio de Salud también ha informado de 24 nuevos positivos importados registrados en las últimas 24 horas y de seis casos sospechosos en Shanghái.