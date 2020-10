Pellegrini, sobre la falta de gol, la confianza en el estilo y lo que se juegan ante el Elche

Manuel Pellegrini ha analizado la actualidad del Betis y se ha referido a la vital importancia del choque del domingo contra el Elche, a la vez que ha mostrado la conformidad con el rendimiento del equipo más allá de que obviamente los resultados no hayan acompañado en los últimos partidos. "Contra el Elche son tres puntos muy importantes, porque la separación con los equipos de arriba es de tres puntos. Tenemos que volver a sumar puntos tras un par de derrotas ante Atlético y Real Sociedad, que es puntero. Esperamos poder marcar y ganar", ha apuntado el chileno, satisfecho con la asimilación de su estilo por parte de la plantilla.

"En cuanto a la idea de juego y cómo lo asumen los futbolistas estoy contento con lo que el equipo ha hecho, no por los resultados obviamente, aunque hemos caído contra equipos de categoría como Real Madrid, Real Sociedad y Atlético después de que se hayan producido decisiones controvertidas. Contra esos equipos hemos hecho buenos partidos pero perdimos por lo antes comentado y por errores que hemos cometidos. El unico partido que me dejó disconforme fue el de Getafe", ha comentado Pellegrini, que ha añadido que "el jugador se siente seguro dentro del campo y con lo que estamos haciendo, luego se dan muchas circunstancias que determinan el resultado final".



Cuestionado por la falta de gol de los delanteros, aún con cero goles en su casillero, ha indicado que "es algo circunstancial". "Es uno de los factores por lo que no hemos conseguido adelantarnos en algunos partidos a pesar de haberlo merecido, como contra el Atlético, pero estos números no corresponden a su capacidad goleadora. Estamos tranquilos pero conscientes de que hacen falta los goles de los delanteros y los estamos buscando con nuestro juego".

En el caso particular de Loren, argumenta su falta de minutos con su incorporación tardía debido al COVID. "Entró más tarde que el resto, no pudo realizar la pretemporada como los demás y poco a poco va sumando y disfrutando de minutos. Estamos pendientes de la evalución de todos los jugadores cada semana de trabajo y ojalá convierta muchos goles tanto él como Tonny y Borja".

Así las cosas, ha negado que el equipo pase por una fase de ansiedad y resta gravedad al asunto. "No creo que el equipo esté ansioso ni preocupado. Todos queremos estar mejor pero los partidos que perdimos son contra equipos que están un paso por encima y trabajamos para acortar distancias. Lo primero es sacar los puntos contra el Elche y ya veremos donde la temporada nos permite llegar. Tengo mucha confianza en lo que estamos haciendo".

Otro de los problemas del Betis es la cantidad de goles que ha recibido. "Son muchas las circunstancias por la que hemos encajado tantos goles. Lo positivo es que hemos mantenido la portería a cero en tres ocasiones, mientras que en el curso pasado entero se logró en cuatro. En los partidos que hemos recibido ha habido fallos controversiales de los que ya hemos hablado. Por ejemplo contra el Atlético, buscamos el empate y nos llegó el tercero. Seguimos trabajando para mejorar el aspecto defensivo, lo que corresponde a los 11 jugadores, no solo a la defensa".

Además, ha insistido en que el único partido importante en este momento es el del Elche, más allá de que después se midan con Barcelona y Athletic. "El partido del Elche es mucho más importante que los otro dos. El error es creer que un partido será más facil que otro. Hay que sacar ahora los tres puntos en casa contra el Elche, que ha empezado muy bien", ha avisado Pellegrini, que alabó al conjunto ilicitano: "El Elche no llega mucho pero hace goles y gana los partidos, y cuesta hacerles un gol. Ojalá que el equipo pueda mantener el nivel futbolístico ofrecido contra el Atlético de Madrid. A través del juego y del convencimiento vamos a sacar resultados y seremos muy competitivos".