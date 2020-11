Pellegrini: "Fue un partido muy completo; ahora, sólo pensamos en el Barça"

"Estoy muy contento, porque hicimos un partido muy completo ante un rival que tenía 10 puntos con dos jornadas menos, lo que demuestra que es de los punteros y que cuesta mucho hacerle goles; está muy bien trabajado por parte de Jorge Almirón. Había que tener las ideas claras. Yo ya dije que al equipo lo veía bien, siendo superior a Atlético de Madrid y Real Madrid también una buena parte del tiempo, jugando de igual a igual y superándolos. Eso es porque hay una base, un estilo de juego. Había que incidir en ellos y mejorarlos. Y lo hicimos, creando ocasiones y convirtiéndolas, imponiendo un muy buen ritmo. En el segundo tiempo bajamos un poco el pistón, pero siempre controlando el resultado, resumía este domingo en sala de prensa Manuel Pellegrini.

El chileno se mostró satisfecho por el rendimiento de Sanabria, aunque avisó de que no será el único que aporte tantos: "No solamente Tonny va a convertir goles; también Borja y Loren lo van a hacer si el gol es una consecuencia del juego. Hoy fue un peligro permanente; hizo un gol y tuvo dos claras, trabajando mucho. Les tengo mucha confianza a los tres". Y todo ello derivará en objetivos más ambiciosos, aunque el míster bético prefiere ir paso a paso: "Nosotros vemos Europa a largo plazo. Ahora, pensamos sólo en el Barcelona. Tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero eso sólo lo da el tiempo. Dependiendo del rival, lógicamente, hay consideraciones que tomar, pero debemos centrarnos en ir a Barcelona a sumar los puntos".

Sobre el rendimiento de Tello, añadió: "Me alegro mucho por Cristian, que fue absolutamente desequilibrante. Lo fue ya 45 minutos contra el Atlético, pero desgraciadamente no cristalizó las ocasiones. Tiene un potencial y yo tengo que exigirle que dé ese potencial. No quiero exigirles más de lo que son, pero sí que lo den. Tiene velocidad, gol y, como Joaquín y Fekir, desequilibra. Me alegro y espero que siga así". Eso sí, se queda con el grupo: "Para un equipo, es muy importante el posicionamiento colectivo y tener una idea de fútbol sin cambiarla demasiado. Pero el fútbol pasa por los rendimientos individuales, el acierto de los delanteros, la calidad en la circulación... Trabajamos cada día y tratamos de mejorarlos".

Para Pellegrini, fue de los mejores partidos al frente del Betis: "Los dos primeros partidos estuvieron también muy bien. Hoy, en el primer tiempo, tuvimos gol; ellos apenas llegaron en esa fase. Debemos seguir trabajando para tener calma en los momentos finales. En tres partidos, dejamos la puerta a cero. Debemos mejorar en defensa y en ataque. Los jugadores están muy predispuestos a seguir haciéndolo". Sobre los goles recibidos, zanjó: "Hay que analizar los que nos hicieron... El Atlético, dos goles con uno menos; el Real Madrid, un gol de penalti y una expulsión... Nos están agarrando en las contras. Debemos tener intensidad en todas las fases de la cancha, y llegar al área nuestra con las marcas tomadas".