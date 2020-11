Covid-19 en España y el mundo hoy | Estado de Alarma, restricciones y toda la actualidad sobre el coronavirus.

18:45 DETECTADO UN CASO DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL POLÍGONOS SUR (SEVILLA)

Una auxiliar administrativa del centro de servicios sociales del Polígono Sur de Sevilla ha arrojado un resultado positivo en una prueba de detección de coronavirus Covid-19, según han informado a Europa Press fuentes de la plantilla.

Según tales fuentes, habría sido el pasado viernes a media mañana cuando se habría conocido este caso de contagio por coronavirus Covid-19, si bien la empleada afectada habría asistido por última vez a este centro de trabajo el martes de la semana pasada. En principio la empleada contagiada no habría estado en contacto directo con otros miembros de la plantilla de este centro de trabajo y el despacho donde usualmente trabaja esta auxiliar administrativa habría sido cerrado de modo preventivo.



17:50 MORENO LLAMA A EXTREMAR LA PRUDENCIA: "SI LA SITUACIÓN NO MEJORA, HABRÁ QUE TOMAR MEDIDAS"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que este lunes se haya superado el récord de hospitalizados por Covid-19 en la comunidad autónoma y ha llamado a extremar la prudencia y la responsabilidad avisando de que "si la situación no mejora, habrá que tomar medidas más difíciles". "El miércoles --cuando anunció las nuevas medidas que adoptaba la Junta para intentar contener los contagios de Covid-19-- avancé que superaríamos pronto el récord de hospitalizaciones y hoy es el día con más personas en los hospitales desde el inicio de la pandemia", ha lamentado antes de avisar de que "debemos extremar la prudencia y la responsabilidad" porque "si la situación no mejora, habrá que tomar medidas más difíciles".



17:15 ANDALUCÍA SUMA 4.406 NUEVOS CASOS DE COVID-19 Y 34 FALLECIDOS DESDE AYER

Andalucía ha sumado en las últimas 24 horas 4.406 nuevos casos de covid-19 diagnosticados por PCR y test de antígenos, mientras los fallecidos por esta enfermedad se han situado en 34 personas.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, el número de positivos confirmado supone un incremento del 3,08 %, aunque se rompe la tendencia de los últimos días, en los que se habían encadenado varias jornadas superando los 5.000 nuevos casos. Por provincias, Sevilla encabeza el número de nuevos diagnosticados, con 1.340, seguida por Granada, con 1.049; Córdoba, 416; Jaén, 415; Cádiz, 339; Málaga, 338; Huelva, 264, y Almería, 205.



16:30 ANDALUCÍA ALCANZA LOS 2.764 HOSPITALIZADOS Y SUPERA EL PICO DEL 30 DE MARZO

El número de hospitalizados en Andalucía por la covid-19 ha alcanzado este lunes los 2.764, lo que supone un incremento de 153 en las últimas 24 horas y superar la cifra máxima alcanzada en el pico de la primera ola de la pandemia el pasado 30 de marzo, cuando eran 2.709.

En las últimas 24 horas se han registrado en la comunidad 4.406 nuevos casos de covid-19 diagnosticados por PCR y test de antígenos, mientras los fallecidos por esta enfermedad se han situado en 34 personas. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, el número de positivos confirmado supone un incremento del 3,08 %, aunque se rompe la tendencia de los últimos días, en los que se habían encadenado cuatro jornadas superando los 5.000 nuevos casos.

14:45 ILLA DESCARTA LOS CONFINAMIENTOS DOMICILIARIOS: "NI ESTAMOS TRABAJANDO EN ELLO NI LO PREVEMOS"

El ministro de Sanidad Salvador Illa ha descartado este lunes decretar confinamientos domiciliarios en los próximos días y ha confiado en que con las medidas incluidas en el nuevo estado de alarma se podrá controlar la evolución de la pandemia.

Las declaraciones del ministro, que ha pedido "no entrar en una especie de competición para ver quien toma la medida más dura", coinciden con la solicitud del Gobierno de Asturias, que ha pedido al Ejecutivo central un confinamiento domiciliario durante 15 días. "Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las Comunidades Autónomas para poder actuar es suficiente", ha asegurado el ministro en un conferencia telemática. 11:00 LA JUNTA NO DESCARTA "MEDIDAS MÁS DURAS" EN ANDALUCÍA PARA FRENAR LA PANDEMIA

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha insistido este lunes en que el Gobierno andaluz no descarta "medidas más duras" para frenar la pandemia del coronavirus, y ha sostenido que "cualquier decisión que se pueda tomar será entendida por la ciudadanía".

"Si vuelve el confinamiento será con el criterio de los expertos en la comunidad autónoma y del conjunto del país", ha dicho en una entrevista en Televisión Española. "España va por ese camino y, me temo, que en los próximos días esa decisión puede llegar", ha señalado.

Un hombre ha sido denunciado por agentes de la Policía Local de Almonte (Huelva) cuando paseaba con su hijo por la localidad pese a haber dado ambos positivo en coronavirus en los test PCR.

Según han informado fuentes policiales, los hechos han tenido lugar cuando los agentes, conocedores de la situación sanitaria de esta persona, la han localizado junto a su hijo fuera del domicilio familiar.

