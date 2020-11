Ujfalusi: cuando Tutumlu y Del Nido eran amigos.

Bayram Tutumlu se ha convertido en las últimas semanas en uno de los grandes animadores del fútbol español, destapando a través de su cuenta personal de Twitter las injusticias y malas artes que, según su criterio, se llevan a la práctica en el balompié nacional. Del Nido, el representante de futbolistas Rodri y el que fuera consejero del Sevilla FC, ahora presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, han sido algunos de sus primeros objetivos a señalar.

El que fuera representante de Laudrup y participara en operaciones como la de Maradona con el Sevilla FC, club al que también trajo a Poulsen, ha vuelto a la palestra tras varios años alejado del fútbol y centrado en otros negocios particulares. Entre sus múltiples acusaciones a unos y otros, el más perjudicado hasta la fecha, quizá, ha sido el propio Del Nido. Una figura a la que, en resumidas cuentas, tacha de haber comprado sus acciones del Sevilla FC con el propio dinero del club, así como haber cobrado comisiones de fichajes con varias operaciones.

Unas acusaciones que, lógicamente, no habrán tenido que sentar nada bien a Del Nido, especialmente en el momento que se han producido, estando el letrado inmerso en una lucha particular por volver a hacerse con el control del Sevilla FC. De ahí las sospechas de que esta oportuna reaparición mediática de Tutumlu tenga algo que ver con la guerra abierta entre Del Nido y Castro, algo que las partes niegan.

La relación entre Tutumlu y Del Nido, sin embargo, no ha sido siempre así. Y es que los que hoy están enfrentados, fueron buenos amigos en su momento. Al menos, a la hora de hacer negocios. La amistad, según cuentan a ESTADIO Deportivo fuentes solventes, habría comenzado a torcerse hace unos 15 años, con motivo del fichaje frustrado de Ujfalusi por parte del Sevilla FC.

Como algunos recordarán, el checo firmó un contrato con el Sevilla FC cuando aún militaba en la Fiorentina. Acuerdo bajo el cual, pasaría a enrolarse en las filas nervionenses una temporada después; justo cuando quedara libre. Finalmente, ni el futbolista ni su agente cumplieron con lo firmado y Ujfalusi acabó fichando por el Atlético de Madrid pese al precontrato firmado con los de Nervión. Lógicamente, ese movimiento despertó la furia de José María del Nido como presidente, quien acudió a la Justicia para cargar fuertemente contra el jugador y contra su representante.

¿Quién era el agente de Ujfalusi en España? Pues Tutumlu. Así lo explicaba el propio agente turco en unas declaraciones de la época a Radio Sevilla, cuando la estrategia de Ujfalusi y el Atlético ya comenzaba a vislumbrarse: "He hablado con ellos y les he hecho ver lo necesario que es mantener la palabra que le dimos al Sevilla FC, a un club como éste, con su gran presidente, con su gran director deportivo Monchi, con su gran consejo, no se le puede hacer eso. Ujfalusi dio su palabra y respeta al Sevilla FC". Como puede observarse, Tutumlu se refería a Del Nido de una forma muy diferente a como lo hace ahora. En una entrevista con ABC en 2008, también decía esto sobre el letrado: "José María es muy buena gente, un señor, defiende a su Sevilla y lo respeto. A él le informaron de que Ujfalusi no iba a venir y se enfadó. ¡Pero yo le avisé! Un mes y medio antes se lo dije a Monchi y a José María, que el jugador quería más dinero, que había otros equipos que le pagaban más".

Sin embargo, Del Nido le acabaría reclamando luego tres millones de euros como representante legal de Ujfalusi en España. Una lucha en los juzgados de la que se hacen eco las crónicas de la época y que Tutumlu, hoy, niega a ESTADIO Deportivo como causa de su lucha con el expresidente del Sevilla FC. "Ujfalusi pasó hace 15 años, no tiene nada que ver con esto. Yo no voy a denunciar sólo a Del Nido, lo voy a hacer con más gente. Eso de los tres millones de euros es totalmente mentira. Segundo, yo no soy representante de Ujfalusi; tercero, si él dice que le debo tres millones de euros en los tribunales, lo tiene que demostrar; cuarto, Atlético de Madrid pagó más dinero y los checos se fueron al Atlético. Lo sabe su amigo Miguel Ángel Gil", indica con rotundidad un Tutumlu que aprovecha la ocasión para llamar "cucaracha" a Del Nido y acusarlo nuevamente de una mala gestión como presidente del Sevilla FC. Todo ello, a pesar de que las crónicas de la época y sus propias declaraciones hace 14-15 años indiquen lo contrario.