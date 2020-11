Lopetegui: el calendario, Rakitic, Diego Carlos, Navas, la enfermería...

Julen Lopetegui ha atendido a los medios de comunicación este viernes, durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado del Sevilla FC ante Osasuna en LaLiga. "Nos jugamos un partido muy importante. Es el tiempo de recuperación que nos han dado. Podía haber más, pero no hay más. Nos tocará analizar mañana cómo están todos y hacer el mejor once posible para un partido con mucha exigencia ante Osasuna, que mete mucho ritmo a los partidos; un rival muy bueno que nos va a obligar y a hacer un gran esfuerzo. No podemos controlar el contexto, pero sí trataremos de controlar nuestra respuesta".

Junto a ello, Lopetegui también se ha referido a los lesionado Suso e Idrissi, que no volverán a no estar disponibles este sábado: "Con Suso pensábamos poderlo recuperar, pero no ha podido ser y esperamos que pueda estar para después del parón. Idrissi llegó con una lesión un poco compleja que podía parecer que no era tan importante y se ha alargado. Esperamos que pueda estar también para la vuelta del parón. Son lesiones musculares las dos".

Junto a ello, Lopetegui también se refirió a otras cuestiones.

La actualidad del Sevilla FC, según Lopetegui

- El Cansancio y lo anímico de la remontada ante el Krasnodar: "Ganar siempre es positivo y en este caso no es una excepción. Nosotros no vamos a hablar de cansancio ni de nada. Se podía jugar el domingo y no se juega, pero tenemos que aceptarlo y buscar soluciones. Las ganas y la emoción deben imponerse a todo y es lo que vamos a buscar mañana".

- ¿Partido clave?: "Todos los partidos son muy importantes. Se juegan tres puntos, aunque es cierto que nos quedan partidos por jugar. Tenemos menos que el resto. Éste es el objetivo con el que siempre afrontamos los partidos: gana, ambición de conseguir los puntos".

- Tres partidos internacionales durante el parón selecciones: "Es fruto de esta condensación increíble de este momento extraordinario que vivimos todos. La solución que se ha buscado es meter tres partidos en lugar de dos. A quien afecta es al jugador y a los equipos. Pero no podemos evitarlo; es una realidad y es consecuencia de este momento que estamos viviendo todos".

- Navas: "Es cierto que Jesús ha jugado muchísimos minutos hasta ahora y si lo ha hecho es porque ha demostrado signos de estar preparado, de recuperar y estar bien. Pero hay que pensar que es difícil mantener esa continuidad y exigencia. En lo que respeta a nosotros estaremos muy pendientes siempre de sus plazos de recuperación y que esté preparado. Cuando consideremos que no, tocará buscar soluciones".

- Sufrir al contraataque: "Queremos vivir en campo contrario, somos un equipo que lo intenta y a veces lo consigue; otras no. Siempre tienes el riesgo de tener esas transiciones que a veces tienen éxito y otras no. Siempre hay margen de mejora en el juego, en todo. Tratar de controlar los partidos no es sencillo. Mañana por ejemplo tenemos un equipo complicadísimo; un equipo muy agresivo que nos va a obligar a estar muy atento a todo ese tipo de situaciones".

- ¿Miedo al Covid durante el parón de selecciones?: "Toca cruzar los dedos y rezar a la Vírgen del Rocio. Es difícil de prever. Los chicos que salgan, que tengan el máximo cuidado y que cumplan los protocolos que creemos tienen todos en las selecciones. Pese a vivir en una burbuja casi permanente, hay casos. De nada vale revelarse, sino adaptarse. Y que no ocurra nada".

- Rakitic: "Estamos muy contentos con su aportación, compromiso, actitud y rendmiento. Lógicamente, los rendimientos van siempre acordes al tiempo de maduración y conocimiento de un equipo nuevo, como es su caso. Estamos muy contentos a su adaptación ".

- ¿Requiere esta Liga tan especial un trabajo psicológico extra?: "Es una muy buena pregunta. Es especial en muchos sentidos y sobre todo el aspecto mental es importante. Hay una excepcionalidad en todo y obliga a una adaptación, una fortaleza mental y estar preparado a un estado muy cambiante, a tomar las decisiones que tocan en cada momento y estar pendiente a lo que toca en cada momento".

- Diego Carlos y la llamada de Brasil: ¿Cómo la tomo yo? Me alegro mucho de las cosas buenas que pasan a mis futbolistas. En este último año y medio ha crecido muchísimo; trabaja mucho. Existe una cara B, que es la que has dicho. Pero no podemos ponerle puertas al campo, ese desgaste va a existir. Aunque lo más importante para nosotros no es eso, sino el partido de mañana ante Osasuna".

- Tres derrotas consecutivas en LaLiga: "Hay que afrontarlo como afrontamos cada partido, yendo al límite. Es lo mismo, tenemos una tarea que hacer y tenemos centrarnos en ella y en el presente. En un partido no estás pensando en las cosas que te han sucedido, tanto para bien como para menos bien. Hay que saber lo que nos va a tocar hacer, un buen partido tanto a nivel ofensivo como defensivo. Osasuna nos va a exigir muchísimo".

- El rival: "Osasuna es un buen equipo, ha fichado muy bien. Se ha reforzado arriba, por fuera. Tiene un buen centro del campo, una defensa muy asentada. Sabe cómo atacarte. Una respuesta colectiva potente; nos toca prepararnos bien. También tienen a un entrenador que lleva varios años con ese equipo, con los concepto muy asentados y los automatismos".



- Las dudas sobre Lopetegui tras las racha en LaLiga: "No estoy muy pendiente del contexto. Sólo estamos pendientes del día a día y jugamos cada tres días. Tenemos todos una energía 'X' y hay que centrarla en dar respuesta y ser capaces de ganar los partidos. Las notas vienen siempre en mayo. Tenemos un camino largo que recorrer".